تاياۋ شىعىستاعى احۋال: FlyArystan جولاۋشىلارىنا ماڭىزدى حابارلاما جاسادى
استانا. قازاقپارات - FlyArystan اۋەكومپانياسى اقتاۋ - دۋباي - اقتاۋ باعىتى بويىنشا رەيستەرىن تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىز جاعداي مەن وڭىردەگى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى ۋاقىتشا توقتاتتى.
اۋە كومپانيا جولاۋشىلاردى قاۋىپسىز قايتارۋ ءۇشىن شارالار قولدانىپ، بيلەتتى قايتارۋ نەمەسە قايتا برونداۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنىپ وتىر.
كومپانيا قازاقستاندىقتاردى ەلگە قايتارۋ ءۇشىن بار كۇشىن سالىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.
- قازىر FlyArystan اۋەكومپانياسىنىڭ اقتاۋ - دۋباي - اقتاۋ باعىتى بويىنشا رەيستەرىنىڭ ورىندالۋى تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىز جاعدايعا جانە وڭىردەگى اعىمداعى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇل جايت جولاۋشىلار ءۇشىن ەلەۋلى قولايسىزدىقتار مەن بەلگىسىزدىك تۋعىزاتىنىن تۇسىنەمىز جانە جولاۋشىلاردى قازاقستانعا قايتارۋ ءۇشىن بار كۇشىمىزدى جۇمىلدىرۋدامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قولدانىستاعى حالىقارالىق اۋە تاسىمالى قاعيدالارىنا سايكەس، فورس-ماجور جاعدايىندا تاسىمالداۋشىنىڭ مىندەتتەمەلەرى بيلەت قۇنىن قايتارۋمەن نەمەسە مۇمكىندىك بولعان جاعدايدا بالامالى تاسىمالداۋدى ۇسىنۋمەن شەكتەلەدى. وعان قاراماستان، FlyArystan جولاۋشىلارىنا ءارى قارايعى ارەكەتتەردى ۇيلەستىرۋگە ۋاقىت بەرۋ ماقساتىندا جولاۋشىلاردى اۋەكومپانيا ەسەبىنەن ءبىر تاۋلىككە تۇرۋ ورنىمەن قامتاماسىز ەتتى. سونداي-اق، اۋە كومپانيانىڭ جەرگىلىكتى وكىلدەرى جولاۋشىلارمەن بايلانىستا بولىپ، اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتۋدە جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋگە جاردەمدەسىپ كەلەدى.
- قازىر FlyArystan بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنان رەيستى ورىنداۋعا رۇقسات كۇتۋدە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۆياتسيالىق بيلىك ورگاندارىمەن تۇراقتى بايلانىستا. پاراللەلدى رەتتە اۋەكومپانيا وڭىردەگى اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك تاۋەكەلدەرىن دەربەس باعالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. بارلىق قاجەتتى ءراسىم كەلىسىلىپ، تاۋەكەلدەردى باعالاۋ اياقتالعاننان كەيىن جولاۋشىلاردى قايتارۋدىڭ كۇنى، ۋاقىتى جانە ءقاۋىپسىز فورماتى تۋرالى شەشىم قابىلدانادى. ءتيىستى شەشىمدەر قابىلدانعان بويدا، اۋەكومپانيا برونداۋ كەزىندە كورسەتىلگەن بايلانىس دەرەكتەرى بويىنشا جولاۋشىلارمەن جەدەل حابارلاسىپ، تولىق نۇسقاۋلىق جىبەرەدى. بۇل رەتتە، قايتارۋ رەيسىنە وتىرعىزۋدا مىندەتتى شارت - FlyArystan اۋەكومپانياسىنىڭ دۋباي - اقتاۋ رەيسىنە پايدالانىلماعان اۋە بيلەتىنىڭ بولۋى. سونىمەن قاتار، 28-اقپان، 7-ناۋرىز جانە 10-ناۋرىز كۇنگى رەيستەردىڭ جولاۋشىلارىنا بيلەتتىڭ تولىق قۇنىن قايتارۋ نەمەسە ساتىپ الىنعان ارنا بويىنشا تەگىن قايتا برونداۋ مۇمكىندىگى قولجەتىمدى، - دەلىنگەن اۋە كومپانيا تاراتقان حابارلامادا.
جولاۋشىلاردان ديپلوماتتار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ حابارلامالارىن قاداعالاپ، بايلانىستا بولىپ، برونداۋ كەزىندە كورسەتىلگەن بايلانىس دەرەكتەرىنىڭ (تەلەفون ءنومىرى مەن ەلەكتروندىق پوشتا) وزەكتى جانە حابارلامالار الۋعا قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ سۇرالادى. اۋە كومپانيا بارلىق جولاۋشىنى مۇمكىندىگىنشە تەز ءارى قاۋىپسىز قايتارۋ ءۇشىن جاعدايدى تاۋلىك بويى باقىلاۋدى جالعاستىرادى.
بۇدان بۇرىن ساۋد ارابياسىنان 343 وتانداسىمىز ەلگە جەتكىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.