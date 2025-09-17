تاياۋ شىعىستاعى احۋال اسا كۇردەلى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىنە كەلگەن مەيماندار تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا قاتىستى اشىق پىكىر الماسۋى كەرەك. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت فورۋمعا كەلگەن ماسكەۋ جانە بۇكىل رەسەي پاتريارحى كيريلگە العىسىن ايتىپ، ونىڭ وسى سەزگە قاتىسۋى ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ الداعى ديالوگىن كەڭەيتىپ، فورۋمنىڭ تابىستى ءوتۋىنىڭ ماڭىزدى فاكتورى بولاتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى قۇرىلعان ساتتەن باستاپ مىسىرداعى ءال- ازھار ۋنيۆەرسيتەتى ءتيىستى قولداۋ جاساپ كەلەدى.
- سوندىقتان زور ريزاشىلىق بىلدىرەمىز. مىسىرداعى ءال- ازھاردىڭ باس يمامىن بۇكىل الەم قازىرگى يسلام وركەنيەتىنىڭ كورنەكتى ويشىلى رەتىندە قۇرمەت تۇتاتادى. جوعارى مارتەبەلى دوكتور، شەيح احمەت ات- تايىپتى قازاق ەلى وزىنە دوس سانايدى. سونىمەن قاتار، مارتەبەلى مەيمانداردىڭ قاتارىندا دۇنيەجۇزىلىك يسلام ليگاسىنىڭ باس حاتشىسى شەيح مۇحاممەد ءال-يسا بار. يسلام ليگاسى بارشا ادامزاتتى ىزگىلىككە شاقىراتىن ماڭىزدى حالىقارالىق ۇيىم ەكەنى بەلگىلى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت بۇگىنگى باسقوسۋعا ارنايى كەلگەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەردىڭ وزگە دە كوشباسشىلارىنا، ب ۇ ۇ باسشىلىعىنا، حالىقارالىق ۇيىمدارعا، ساياساتكەرلەر مەن ساراپشىلارعا العىسىن ايتتى.
- قازىر تاياۋ شىعىستاعى احۋال اسا كۇردەلى ەكەنى جاسىرىن ەمەس. سىزدەردىڭ وسى جيىنعا قاتىسۋلارىڭىز اشىق پىكىر الماسۋعا، بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمگە دەگەن شىنايى ۇمتىلىستى كورسەتەدى. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىڭ سارايىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرى VIII سەزىنىڭ جۇمىسى باستالدى.