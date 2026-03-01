ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:55, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاياۋ شىعىستاعى احۋال: Air Astana 735 جولاۋشىنى قوناق ۇيگە ورنالاستىردى

    استانا. KAZINFORM - رەيستەردىڭ تاياۋ شىعىس باعىتتارىنا ءماجبۇرلى تۇردە ۋاقىتشا توقتاتىلۋىنا بايلانىستى Air Astana كومپانيالار توبى وڭىردە قالىپ قويعان جولاۋشىلاردى قولداۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارالاردى جۇزەگە اسىردى.

    ا
    Фото: Air Astana

    بۇل تۋرالى اۋە كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    قازىرگى ۋاقىتتا اۋە كومپانيانىڭ ەسەبىنەن تومەندەگى جولاۋشىلار سانى قوناق ۇيلەرگە ۋاقىتشا ورنالاستىرىلدى:

    دوحا - 174 جولاۋشى؛

    دەلي - 231 جولاۋشى (الماتى - دۋباي رەيسى)؛

    دۋباي - 330 جولاۋشى.

    فورس-ماجور جاعدايىنا قاراماستان، جولاۋشىلارعا ءبىر تاۋلىك تەگىن تۇرۋ مۇمكىندىگى ويلاستىرىلدى.

    - اۋەكومپانيا دۋباي قالاسىنداعى Flora Al Barsha جانە Flora Creek قوناق ۇيلەرىمەن تەگىن تۇرۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن Air Astana جولاۋشىلارى ءۇشىن ارنايى تاريفتەر ۇسىنۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ارى قاراي قوناق ۇيدە تۇرۋ ماسەلەسى تۋىنداعان جاعدايدا، سونداي-اق قۇقىلىق جانە رەپاتورياتسيالىق ماسەلەلەر بويىنشا جولاۋشىلارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىنىڭ جەدەل بايلانىس جەلىلەرىنە مۇمكىندىگىنشە تەز ۋاقىتتا حابارلاسۋ كەرەك.

    بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا شەت مەملەكەتتەردەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ جەدەل بايلانىس جانە «جەدەل جەلى» نومىرلەرىن ۇسىندى.

