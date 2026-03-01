تاياۋ شىعىستاعى احۋال: Air Astana 735 جولاۋشىنى قوناق ۇيگە ورنالاستىردى
استانا. KAZINFORM - رەيستەردىڭ تاياۋ شىعىس باعىتتارىنا ءماجبۇرلى تۇردە ۋاقىتشا توقتاتىلۋىنا بايلانىستى Air Astana كومپانيالار توبى وڭىردە قالىپ قويعان جولاۋشىلاردى قولداۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارالاردى جۇزەگە اسىردى.
بۇل تۋرالى اۋە كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا اۋە كومپانيانىڭ ەسەبىنەن تومەندەگى جولاۋشىلار سانى قوناق ۇيلەرگە ۋاقىتشا ورنالاستىرىلدى:
دوحا - 174 جولاۋشى؛
دەلي - 231 جولاۋشى (الماتى - دۋباي رەيسى)؛
دۋباي - 330 جولاۋشى.
فورس-ماجور جاعدايىنا قاراماستان، جولاۋشىلارعا ءبىر تاۋلىك تەگىن تۇرۋ مۇمكىندىگى ويلاستىرىلدى.
- اۋەكومپانيا دۋباي قالاسىنداعى Flora Al Barsha جانە Flora Creek قوناق ۇيلەرىمەن تەگىن تۇرۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن Air Astana جولاۋشىلارى ءۇشىن ارنايى تاريفتەر ۇسىنۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ارى قاراي قوناق ۇيدە تۇرۋ ماسەلەسى تۋىنداعان جاعدايدا، سونداي-اق قۇقىلىق جانە رەپاتورياتسيالىق ماسەلەلەر بويىنشا جولاۋشىلارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىنىڭ جەدەل بايلانىس جەلىلەرىنە مۇمكىندىگىنشە تەز ۋاقىتتا حابارلاسۋ كەرەك.
بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا شەت مەملەكەتتەردەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ جەدەل بايلانىس جانە «جەدەل جەلى» نومىرلەرىن ۇسىندى.