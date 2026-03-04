تاياۋ شىعىستا قانشا قازاقستاندىق ءجۇر – ق ر س ءى م ەۆاكۋاتسيانى جالعاستىرادى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ق ر ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ جونىندە باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى.
قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر ازاماتتارى اراسىندا زارداپ شەككەندەر نەمەسە قازا بولعاندار تۋرالى اقپارات جوق. ەۆاكۋاتسيا جۇمىستارى كەزىندە زەينەتكەرلەرگە، اتا-اناسىمەن بىرگە جۇرگەن بالالارعا، جۇكتى ايەلدەرگە، كامەلەتكە تولماعاندارعا جانە دەنساۋلىعىندا شەكتەۋلەرى بار ادامدارعا باسىمدىق بەرىلەدى.
- بۇگىنگى تاڭدا يراندا 47 قازاقستاندىق، يزرايلدە – 163، قاتاردا - 3 مىڭنان استام، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە - 4 مىڭنان استام، ساۋد ارابياسى كورولدىگىندە شامامەن 1800 ق ر ازاماتتارى بار. ولارمەن تۇراقتى تۇردە بايلانىس بار جانە احۋالعا قاجەتتى ۇسىنىمدار بەرىلۋدە، - دەدى ە. جەتىبايەۆ.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن شيەلەنىس ايماقتارىنان 946 ازامات امان-ەسەن شىعارىلدى. جاقىندا ومان استاناسى ماسكات قالاسىنان الماتىعا 314 قازاقستاندىق مىنگەن رەيس ۇشىپ كەلەدى.
- كەيىن ءدال وسى باعىت بويىنشا شامامەن 230 ازاماتىمىز مىنگەن ەكىنشى لەكتىڭ ۇشۋى جوسپارلانعان. وسىلايشا وماننان بۇگىن-ەرتەڭ 500 دەن استام ق ر ازاماتى جەتكىزىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر، - دەپ تولىقتىردى ول.
سونىمەن بىرگە، بۇگىن ەرتەڭ جيددا-اتىراۋ، جيددا-اقتاۋ باعىتتارى بويىنشا ەۆاكۋاتسيالىق رەيستەر جوسپارلانعان. ولارمەن 326 ازامات ەلگە قايتارىلادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- قازاقستاندىقتار جەرۇستى جولدار ارقىلى دا ەۆاكۋاتسيالانىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، تەگەران، اشحاباد جانە گورگان قالالارىنداعى شەتەلدىك مەكەمەلەرىمىز 15 ازاماتتى يران-تۇركىمەنستان شەكاراسى ارقىلى وتكىزدى. ءارى قاراي ولاردىڭ اقتاۋعا جەتۋى ءۇشىن كومەك كورسەتىلەدى. اۋە كەڭىستىگىنە قويىلعان ەلەۋلى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى بەلسەندى اسكەري ءىس-قيمىل توقتاپ، جاعداي تولىق قالپىنا كەلگەنشە تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە ساپارلاۋدان باس تارتۋعا كەڭەس بەرەمىز، - دەدى مينيسترلىك وكىلى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تاياۋ شىعىستان قانشا قازاقستاندىق ەلگە ورالعانىن جازعان ەدىك.