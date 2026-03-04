تاياۋ شىعىستا جاعداي قاۋىپتى بولىپ بارادى
استانا. قازاقپارات - يران يزرايل اۋماعىن بالليستيكالىق زىمىراندارمەن اتىپ جاتىر. ال يزرايل يراننىڭ اسكەري جانە يادرولىق نىساندارىن بومبالاۋشى ۇشاقتارمەن شابۋىلدادى. ەكى تاراپ تا ايانىپ جاتقان جوق.
وسى تۇستا ا ق ش اسكەرىنىڭ دە قارقىنى كۇشەيدى. ءتىپتى اق ءۇي اسكەري وپەراتسيالار ءۇشىن سەكۋندىنا شامامەن 4,5 مىڭ دوللار قاراجات جۇمساپ جاتىر دەگەن ەسەپ بار. ءبىر تاۋلىكتىڭ وزىندە پەنتاگون شامامەن 110 ميلليارد تەڭگەگە شىعىندالادى. الايدا بۇعان الاڭداپ وتىرعان ترامپ جوق. ول ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىسىندە «قارۋ-جاراق جەتكىلىكتى، سوندىقتان سوعىس جالعاسادى» دەپ جازدى.
بۇل سوعىستا يزرايل ا ق ش- پەن بىرلەسە ارەكەت ەتىپ جاتقانى بەلگىلى. بىلتىر اقش يزرايلگە 21,7 ميلليارد دوللار كولەمىندە اسكەري كومەك كورسەتكەن. ءارى تاياۋ شىعىستاعى اسكەري كۇشىن سوعىس باستالماي تۇرىپ كۇشەيتتى. قازىر يزرايلمەن بىرلەسكەن شابۋىلدارى يرانداعى بىرنەشە نىساننىڭ كۇل-تالقانىن شىعاردى. جويعىش-بومبالاۋشى ۇشاقتار، دروندار بارلىعى 20-دان استام اسكەري تەحنيكا قولدانىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە قۇنى 2 ميلليارد دوللار تۇراتىن B-2 بومبالاۋشى ۇشاعى بار. بۇل - الەمدەگى ەڭ تانىمال «كورىنبەيتىن» اسكەري تەحنولوگيالاردىڭ ءبىرى. ۇشاق راداردان جاسىرىنا الادى. جوعارى قاۋىپسىزدىكپەن جاۋ اۋماعىنا كىرىپ، نىسانعا ءدال سوققى بەرەدى. بىلتىر يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا جاسالعان شابۋىل كەزىندە دە ءدال وسى ۇشاق ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
سونداي- اق پەنتاگون كاميكادزە دروندارىن قولدانعانىن مالىمدەدى. بۇل يراننىڭ «شاحەد» دروندارىنىڭ ۇلگىسىمەن جاسالعان ءبىرجاقتى شابۋىلعا ارنالعان سوعىس تەحنيكاسى. سونداي- اق F-35 ،F-18 جويعىش ۇشاقتارى جاپپاي قولدانىلىپ جاتىر. جالپى بۇل سوعىسقا ا ق ش- تان 50 مىڭ سارباز، 200 ۇشقىش تارتىلعان. دونالد ترامپ بۇل سوعىستى اۋەلدە 4 كۇنگە سوزىلادى دەپ توپشىلىعان. كەيىن 4 اپتا، سوسىن ودان دا ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ەگەر جاعداي ۋشىعاتىن بولسا، يراننىڭ تەحنيكاسى مەن قارۋ-جاراق قورى تاۋسىلۋى مۇمكىن دەيدى كەي ساراپشىلار. بۇعان قاتىستى يراننىڭ گەنەرالى باحمان كارگار ءۇن قاتتى. ول: «بالليستيكالىق زىمىران ءوندرىسى توقتاعان جوق، تەگاران قارۋ-جاراق قورى تاپشىلىعى سەزىلمەيدى»، - دەپ مالىمدەدى.
قازىر يرانداعى 12 قالا نىساناعا الىنعان. سونىڭ ىشىندە ەل استاناسى تەگەران، تەبريز، سەحەند، سەنەندەدج، كەرمانشەح، سارابلە، حومەين، يسفاحان جانە تاعى دا باسقا ءىرى قالالارعا ۇزدىكسىز شابۋىل جاسالىپ جاتىر. ال يران ءبىر مەزەتتە ا ق ش- تىڭ 9 ەلدەگى اسكەري بازالارىنا سوققى بەرگەن. ءتىپتى يزرايل مەن يران اراسى 2362 شاقىرىمدى الىپ جاتسا دا، وسى ارالىقتان تويتارىس بەرۋ ءۇشىن 2000-2500 شاقىرىمعا جەتەتىن بالليستيكالىق زىمىراندارىن قولدانىپ جاتىر. ال قىسقا قاشىقتاعى زىمىراندارى 150-800 شاقىرىمعا دەيىن جەتەدى.
تاياۋ شىعىستاعى الاساپىران
اسكەري الەۋەتى جاعىنان Global Firepower رەيتينگىندە يزرايل 15-ورىن، ال يران 16-ورىندا تۇر. بۇل ەكى جاقتىڭ قورعانىس الەۋەتى شامالاس ەكەنىن كورسەتەدى. الايدا اسكەر، تەحنيكا، قارجى جاعىنان ءبىراز ايىرماشىلىق بار. رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، يراننىڭ اسكەر سانى شامامەن 610 مىڭ، ال يزرايلدىڭ تۇراقتى قارۋلى كۇشتەرىندە 170 مىڭ سارباز بار. الايدا سوعىس كەزىندە قوسىمشا 456 مىڭ سارباز جۇمىلدىرا الادى.
سونداي-اق قارجى جاعىنان دا ەداۋىر ايىرماشىلىق بار. يزرايل جىل سايىن قورعانىسقا شامامەن 30,5 ميلليارد دوللار جۇمسايدى، ال يراننىڭ شىعىنى شامامەن 15,45 ميلليارد دوللار. بۇل يزرايلگە وزىق جۇيەلەردى ساتىپ الۋعا، زەرتتەۋلەر مەن جاڭعىرتۋ باعدارلامالارىن ۇزدىكسىز جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ال يران سانكسيالار جاعدايىندا ىشكى ءوندىرىس پەن زىمىران باعدارلامالارىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرگەن.
سوعىس باستالعالى يرانعا 2 مىڭنان استام سوققى جاسالدى. ا ق ش- تىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى يراندىق 17 اسكەري كەمە مەن قايىقتىڭ كوزىن جويعانىن مالىمدەدى. ال يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ءۇندى مۇحيتىندا ورنالاسقان ا ق ش- تىڭ مينا تاسۋشى كەمەسىنە سوققى بەرگەن. بۇل 4 كۇننەن بەرى تاياۋ شىعىستا بولىپ جاتقان تارتىس. سوعىس قاشانعا دەيىن جالعاسادى، ول جاعى ازىرگە بەلگىسىز.
قۇراما شتاتتار ايماققا تاعى 12 جويعىش ۇشاعىن اتتاندىردى. راداردا كورىنبەيتىن F-35A اۋە كەمەلەرى ۇلى بريتانيادا ازداپ ايالداپ، تاياۋ شىعىسقا بەت الدى. بۇل جويعىش ۇشاقتاردى پەنتاگون قايدا شوعىرلاندىرعالى جاتقانى ءالى بەلگىسىز. الايدا اسكەري اۆياتسيانىڭ كوپ بولىگى يوردانيادا ورنالاستىرىلعان. Itamilradar پورتالىنىڭ دەرەگى بويىنشا، قازىر ا ق ش يران ماڭىنا 250-دەي جويعىش ۇشاعىن توپتاستىرعان.
