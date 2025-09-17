تاياۋ شىعىستا اسكەري ۇيىم قۇرۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات - مۇنداي باستاما قاتاردا ءوتىپ جاتقان اراب ەلدەرى ليگاسى مەن يسلام ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ بىرلەسكەن سامميتىندە كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي:
- يزرايلدىڭ قاتارعا جاساعان شابۋىلى ايماققا قورعانىس اليانسىن قۇرۋ قاجەت ەكەنىن كورسەتتى.
ال تۇركيا پرەزيدەنتى يزرايلگە قارسى ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتۋگە شاقىردى. رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، پالەستينانى مەملەكەت رەتىندە مويىنداۋ ماسەلەنى شەشپەيدى. «سوندىقتان تەل-اۆيۆكە قارسى سانكسيالار ەنگىزۋ قاجەت»، - دەيدى.
سامميتكە قاتىسۋشى ەلدەر يزرايلدى تاياۋ شىعىستا ءوز بيلىگىن جۇرگىزگىسى كەلەدى دەپ ايىپتادى.
تاميم بەن حاماد ءال تاني، قاتار ءامىرى:
- بينيامين نەتانياحۋ كەيىنگى ەكى جىلدا تاياۋ شىعىستىڭ بەينەسىن وزگەرتتىم دەپ ماقتانادى. ءبىراق ونىڭ دىتتىگەنى - اراب الەمىن جاۋلاپ الىپ، بيلىگىن جۇرگىزۋ. ەۆرەي ۇكىمەتى ايماق ەلدەرىنە اۋە شابۋىلدارىن ءجيى جاساپ، مۇنى ۇيرەنشىكتى جاعدايعا اينالدىرۋعا تىرىسۋدا. بۇعان ودان ءارى كوز جۇما قاراۋعا بولمايدى.