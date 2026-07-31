KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تاياۋ شىعىستا ا ق ش-تىڭ قانداي اسكەري بازالارى بار

    استانا. قازاقپارات - قازىر تاياۋ شىعىستا ا ق ش- تىڭ 40 مىڭعا جۋىق جاۋىنگەرى شوعىرلانعان. بۇل امەريكانىڭ جىراقتاعى اسكەري كۇشىنىڭ ۇشتەن ءبىرى. نەگىزگى كونتينگەنت كۋۆەيت، قاتار جانە باحرەيندە ورنالاسقان. كۋۆەيت ا ق ش- تىڭ ماڭىزدى لوگيستيكالىق جانە ستراتەگيالىق نۇكتەسى. 

    США атакуют Иран, Тегеран наносит удары по странам Персидского залива: что происходит
    Фото: x.com/@CENTCOM

    بۇل ەلدە 2 اۋە بازاسى بار. ەڭ نەگىزگىسى الي ءال-سالەم. سونداي-اق 4 اسكەري لاگەر مەن اريفدجان جاتتىعۋ ورتالىعى. بۇل اراب ەلىندە 13 جارىم مىڭعا جۋىق ا ق ش اسكەريى قىزمەت ەتەدى. 

    ال قاتارداعى ا ق ش- تىڭ باستى بەكەتى رەتىندە ەل-ۋدەيد اۋە بازاسى سانالادى. بۇل ورتالىق اۋعانستانداعى امەريكالىق وپەراتسيالاردا شەشۋشى ءرول اتقاردى جانە 2021 -جىلى سول ەلدەن اسكەرلەردى شىعارۋدى ۇيلەستىردى. ا ق ش پەن قاتار اراسىنداعى قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق 1990 -جىلدارى باستالعان. 2 جىل بۇرىن كەلىسىم تاعى 10 جىلعا ۇزارتىلدى. 

    امەريكانىڭ ەڭ ءىرى اسكەري-تەڭىز بازاسى دا تاياۋ شىعىستا ورنالاسقان. بۇل - ونىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ بەسىنشى فلوتى. ول باحرەيندە. كورولدىك اۋماعىندا 9 مىڭعا جۋىق اسكەري قىزمەت ەتەدى.

      24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور