تاياۋ شىعىستا ا ق ش-تىڭ قانداي اسكەري بازالارى بار
استانا. قازاقپارات - قازىر تاياۋ شىعىستا ا ق ش- تىڭ 40 مىڭعا جۋىق جاۋىنگەرى شوعىرلانعان. بۇل امەريكانىڭ جىراقتاعى اسكەري كۇشىنىڭ ۇشتەن ءبىرى. نەگىزگى كونتينگەنت كۋۆەيت، قاتار جانە باحرەيندە ورنالاسقان. كۋۆەيت ا ق ش- تىڭ ماڭىزدى لوگيستيكالىق جانە ستراتەگيالىق نۇكتەسى.
بۇل ەلدە 2 اۋە بازاسى بار. ەڭ نەگىزگىسى الي ءال-سالەم. سونداي-اق 4 اسكەري لاگەر مەن اريفدجان جاتتىعۋ ورتالىعى. بۇل اراب ەلىندە 13 جارىم مىڭعا جۋىق ا ق ش اسكەريى قىزمەت ەتەدى.
ال قاتارداعى ا ق ش- تىڭ باستى بەكەتى رەتىندە ەل-ۋدەيد اۋە بازاسى سانالادى. بۇل ورتالىق اۋعانستانداعى امەريكالىق وپەراتسيالاردا شەشۋشى ءرول اتقاردى جانە 2021 -جىلى سول ەلدەن اسكەرلەردى شىعارۋدى ۇيلەستىردى. ا ق ش پەن قاتار اراسىنداعى قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق 1990 -جىلدارى باستالعان. 2 جىل بۇرىن كەلىسىم تاعى 10 جىلعا ۇزارتىلدى.
امەريكانىڭ ەڭ ءىرى اسكەري-تەڭىز بازاسى دا تاياۋ شىعىستا ورنالاسقان. بۇل - ونىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ بەسىنشى فلوتى. ول باحرەيندە. كورولدىك اۋماعىندا 9 مىڭعا جۋىق اسكەري قىزمەت ەتەدى.
24.kz