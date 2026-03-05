ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:50, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاياۋ شىعىس ەلدەرى اۋماعىنان 2463 قازاقستان ازاماتى ەۆاكۋاتسيالاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس ايماعىنان وتانداستاردى ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى 5-ناۋرىزداعى سوڭعى دەرەكتەردى جاريالادى.

    Самолет
    Фото: Kazinform

    - بۇگىنگى كۇنگى جاعداي بويىنشا تاياۋ شىعىس ەلدەرىنىڭ اۋماعىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2463 ازاماتى ەۆاكۋاتسيالاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، 4-ناۋرىزدان 5-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى قازاقستانعا Air Astana جانە Flydubai اۋە كومپانيالارى 5 رەيس جاسادى. وسى رەيستەرمەن ەلگە 851 جولاۋشى جەتكىزىلدى.

    بۇگىن تاڭعى ساعات 05:00 شاماسىندا اتىراۋ قالاسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ جيددا قالاسىنان 180 جولاۋشى مىنگەن ۇشاق قوندى. كەيىن ولار الماتى قالاسىنا ۇشىپ كەتتى.

    تاياۋ شىعىس باعىتىنداعى اۋە قاتىناسى 10-ناۋرىزعا دەيىن توقتاتىلدى.

    قازاقستان يرانداعى قايعىلى وقيعالارعا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
