ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاياۋ شىعىس باعىتىنداعى اۋە قاتىناسى 10-ناۋرىزعا دەيىن توقتاتىلدى

    استانا. قازاقپارات - Air Astana تاياۋ شىعىسقا رەيستەردى توقتاتۋ مەرزىمىن ۇزارتتى.

    ا
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    - Air Astana كومپانيالار توبى دۋباي، جيددا، مەدينا جانە دوحاعا تۇراقتى رەيستەردى 10-ناۋرىزدى قوسا العانعا دەيىن توقتاتادى. ال اتالعان قالالارعا بيلەتتەردى ساتۋ 17-ناۋرىزعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلدى. تەگىن قايتا برونداۋ 30-ءساۋىردى قوسا العانعا دەيىن، ال بيلەتتەردى قايتارۋ 11-ناۋرىزدى قوسا العانعا دەيىن قولجەتىمدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اۋە كومپانياسى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى مۇقيات قاداعالاۋدى جالعاستىرادى.

    بۇدان بۇرىن 4-ناۋرىزدان 5-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى قازاقستانعا Air Astana جانە Flydubai اۋە كومپانيالارى 5 رەيس جاساعانى بەلگىلى بولدى.

    سونداي-اق، بۇگىن تاڭدا ۇشىپ كەلگەن 180 قازاقستاندىق اتىراۋعا قوندى. ولار تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى احۋالعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
