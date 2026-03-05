تاياۋ شىعىس باعىتىنداعى اۋە قاتىناسى 10-ناۋرىزعا دەيىن توقتاتىلدى
استانا. قازاقپارات - Air Astana تاياۋ شىعىسقا رەيستەردى توقتاتۋ مەرزىمىن ۇزارتتى.
- Air Astana كومپانيالار توبى دۋباي، جيددا، مەدينا جانە دوحاعا تۇراقتى رەيستەردى 10-ناۋرىزدى قوسا العانعا دەيىن توقتاتادى. ال اتالعان قالالارعا بيلەتتەردى ساتۋ 17-ناۋرىزعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلدى. تەگىن قايتا برونداۋ 30-ءساۋىردى قوسا العانعا دەيىن، ال بيلەتتەردى قايتارۋ 11-ناۋرىزدى قوسا العانعا دەيىن قولجەتىمدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋە كومپانياسى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى مۇقيات قاداعالاۋدى جالعاستىرادى.
بۇدان بۇرىن 4-ناۋرىزدان 5-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى قازاقستانعا Air Astana جانە Flydubai اۋە كومپانيالارى 5 رەيس جاساعانى بەلگىلى بولدى.
سونداي-اق، بۇگىن تاڭدا ۇشىپ كەلگەن 180 قازاقستاندىق اتىراۋعا قوندى. ولار تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى احۋالعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.