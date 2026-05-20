تايۆان اسكەري بيۋدجەتتى ۇلعايتپاق
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ قورعانىس مينيسترلىگى تايۆاننىڭ قارۋ-جاراق ساتىپ الۋ جونىندەگى جاڭا زاڭ جوباسىن سىنعا الدى. تايبەيدىڭ بۇل ارەكەتىن «حالىقتى قاناۋ» دەپ اتادى.
بۇعان دەيىن تايۆان كوشباسشىسى لاي شيندە 2030 -جىلعا قاراي ارالدىڭ قورعانىس بيۋدجەتىن جالپى ىشكى ءونىمنىڭ %5- نا دەيىن ۇلعايتۋعا ۋادە ەتكەن ەدى. الداعى سەگىز جىلدا قارۋ-جاراق ساتىپ الۋعا 40 ميلليارد ا ق ش دوللارىن جۇمساۋعا نيەتتى. ول مۇنى «ايماقتىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە قاجەتتى ينۆەستيتسيا» دەدى.
