پەنتاگون يرانمەن قاقتىعىس سالدارىنان وق-ءدارى تاپشىلىعى بارىن مويىندادى
استانا. KAZINFORM - پەنتاگون يرانمەن قاقتىعىس سالدارىنان وق-ءدارى تاپشىلىعى تۋىنداعانىن مويىندادى. ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باس ينسپەكتورى ازىرلەگەن باياندامادا يرانمەن قاقتىعىس امەريكالىق ارميادا وق-ءدارى مەن زاماناۋي قارۋ تۇرلەرىنىڭ تاپشىلىعىنا اكەلگەنى ايتىلعان، دەپ حابارلايدى Euronews.
قاقتىعىس باستالعان 28-اقپاننان 30-ماۋسىمعا دەيىن «Epic Fury» وپەراتسياسىنا، باعالاۋلار بويىنشا، 33,4 ميلليارد دوللار جۇمسالعان. ونىڭ 22,3 ميلليارد دوللارى تەك وق-دارىگە كەتكەن.
كونگرەسكە ۇسىنىلعان باياندامادا قاقتىعىس بارىسىندا قارۋ-جاراقتىڭ كەڭ كولەمدە قولدانىلۋى «ستراتەگيالىق دەڭگەيدە قورلاردىڭ ازايۋىنا» اكەلگەنى جانە ا ق ش قورعانىس ونەركاسىبىنىڭ ارسەنالداردى تولىقتىرۋ مۇمكىندىگىندە پروبلەمالار بارىن كورسەتكەنى ايتىلعان. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، جوعارى دالدىكتەگى زىمىراندار مەن قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ توسقاۋىلداۋشى زىمىران قورىن سوعىسقا دەيىنگى دەڭگەيگە دەيىن قالپىنا كەلتىرۋگە شامامەن ءۇش جىل قاجەت بولۋى مۇمكىن.
بايانداماعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ارمياداعى وق-ءدارى قورى «ءىس جۇزىندە شەكسىز» ەكەنىن جانە قارۋ-جاراق ءوندىرىسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنىن مالىمدەدى.
دۇيسەنبى كۇنى ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا ا ق ش «تاريحىمىزدا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اسا جەتىلدىرىلگەن ءارى تاڭداۋلى قارۋ-جاراق» ءوندىرىپ جاتقانىن ايتتى.
باس ينسپەكتوردىڭ بايانداماسىندا يراننىڭ سوققىلارى سالدارىنان امەريكالىق اسكەري بازالاردا ايتارلىقتاي قيراۋ بولعانى دا تىركەلگەن. كۋۆەيت، باحرەين، كاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى، يراك، ومان جانە يوردانياداعى بازالاردا جۇزدەگەن عيمارات پەن باسقا دا نىسان زاقىمدانعان نەمەسە قيراعان.
بۇل نىسانداردى جوندەۋ نەمەسە قالپىنا كەلتىرۋ قۇنى 33,4 ميلليارد دوللارلىق باعالاۋعا كىرمەيدى. ا ق ش بيلىگى ازىرگە زاقىمدانعان نىسانداردىڭ بارلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ-قالپىنا كەلتىرمەۋ جانە بۇل جۇمىستاردىڭ شىعىنىن كىم وتەيتىنى تۋرالى شەشىم قابىلداعان جوق.
بۇعان دەيىن تەگەران ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ جاڭا مالىمدەمەلەرى اياسىندا ۆاشينگتونمەن ديالوگتى قايتا باستاۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى ۇستانىمىن بىلدىرگەن.