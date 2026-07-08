دەپۋتاتتىڭ ورنى بوساسا، ماندات سول پارتيادا قالادى - ساراپشى
استانا. KAZINFORM – و س ك جانىنداعى ساراپتامالىق كەڭەستىڭ التىنشى وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جاعدايىنداعى سايلاۋ زاڭناماسىن قولدانۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كەڭەس مۇشەسى ينديرا اۋباكىروۆا جيىندا دەپۋتاتتىڭ وكىلەتتىگى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتىلعان جاعدايدا مانداتتىڭ قالاي بولىنەتىنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدا قايتا سايلاۋ وتكىزىلمەيدى. دەپۋتاتتىڭ ورنىنا پارتيالىق تىزىمدەگى كەلەسى كانديدات كەلەدى.
- ازاماتتار بەلگىلى ءبىر ساياسي كۇشكە داۋىس بەرەدى. سوندىقتان دەپۋتاتتىڭ ورنى بوساسا، ماندات تا سول پارتيادا قالادى. وسىلايشا سايلاۋشىلاردىڭ تاڭداۋى ساقتالادى، - دەدى ينديرا اۋباكىروۆا.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، وسىعان بايلانىستى پارتيالىق ءتىزىمنىڭ ءرولى دە وزگەرەدى.
- پارتيالىق ءتىزىم ەندى تەك سايلاۋ كۇنى عانا قاجەت بولاتىن قۇجات ەمەس. ەگەر دەپۋتات قانداي دا ءبىر سەبەپپەن مانداتىنان ايىرىلسا، ونىڭ ورنىنا پارتيالىق تىزىمدەگى كەلەسى كانديدات كەلەدى. پارتيا ءوز پارلامەنتتىك كومانداسى ءۇشىن تەك سايلاۋ كۇنى عانا ەمەس، بۇكىل وكىلەتتىك مەرزىمى بويى جاۋاپ بەرەدى، - دەدى ول.
جيىندا سونداي-اق قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى سايلاۋىن وتكىزۋ ءتارتىبى، سايلاۋالدى ۇگىتتى قۇقىقتىق رەتتەۋ، ازاماتتاردىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ جانە سايلاۋدى قارجىلاندىرۋ ماسەلەلەرى دە تالقىلاندى.