KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دەپۋتاتتار قۇرىلتايدىڭ سەگىز كوميتەتىن بەكىتتى

    استانا. KAZINFORM -ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا تۇراقتى كوميتەتتەردىڭ سانى مەن اتاۋى ناقتىلاندى.

    Ел аманатына адал болу – парыз: Президент Құрылтайдың алғашқы сессиясында не айтты
    Фото: Ақорда

    ق ر قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 35-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس، قۇرىلتايدىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرىنىڭ سانى سەگىزدەن اسپاۋى ءتيىس.

    قۇرىلتاي دەپۋتاتى سنەجاننا يماشيەۆا قۇرىلتاي قۇرامىن سەگىز كوميتەتتەن قۇرۋدى ۇسىندى.

    -كوميتەتتىڭ كەلەسى اتاۋلارى ۇسىنادى:

    ءبىرىنشى -اگرارلىق ماسەلەلەر، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار كوميتەتى،

    ەكىنشى -الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتى،

    ءۇشىنشى-كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتى،

    ءتورتىنشى-قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى،

    بەسىنشى -وڭىرلىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ كوميتەتى،

    التىنشى -حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتى،

    جەتىنشى-سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالار جانە عىلىم كوميتەتى،

    سەگىزىنشى -ەكونوميكالىق ساياسات، ونەركاسىپ جانە ەنەرگەتيكا كوميتەتى، -دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.

    داۋىس بەرۋگە 144 دەپۋتات قاتىستى جانە 142 ءسى جاقتادى. شەشىم قابىلداندى.

    بۇعان دەيىن ايبەك دادەباي قۇرىلتاي ءتوراعاسى بولىپ سايلانعان ەدى.

    سونداي-اق قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى دا انىقتالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور