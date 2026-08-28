دەپۋتاتتار قۇرىلتايدىڭ سەگىز كوميتەتىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM -ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا تۇراقتى كوميتەتتەردىڭ سانى مەن اتاۋى ناقتىلاندى.
ق ر قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 35-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس، قۇرىلتايدىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرىنىڭ سانى سەگىزدەن اسپاۋى ءتيىس.
قۇرىلتاي دەپۋتاتى سنەجاننا يماشيەۆا قۇرىلتاي قۇرامىن سەگىز كوميتەتتەن قۇرۋدى ۇسىندى.
-كوميتەتتىڭ كەلەسى اتاۋلارى ۇسىنادى:
ءبىرىنشى -اگرارلىق ماسەلەلەر، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار كوميتەتى،
ەكىنشى -الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتى،
ءۇشىنشى-كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتى،
ءتورتىنشى-قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى،
بەسىنشى -وڭىرلىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ كوميتەتى،
التىنشى -حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتى،
جەتىنشى-سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالار جانە عىلىم كوميتەتى،
سەگىزىنشى -ەكونوميكالىق ساياسات، ونەركاسىپ جانە ەنەرگەتيكا كوميتەتى، -دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.
داۋىس بەرۋگە 144 دەپۋتات قاتىستى جانە 142 ءسى جاقتادى. شەشىم قابىلداندى.
بۇعان دەيىن ايبەك دادەباي قۇرىلتاي ءتوراعاسى بولىپ سايلانعان ەدى.
سونداي-اق قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى دا انىقتالدى.