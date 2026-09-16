دەپۋتاتتار جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋداعى 6 ايلىق كەزەك پەن دەلدالداردى سىنعا الدى
استانا. قازاقپارات - «اق جول» پارتياسىنىڭ دەپۋتاتتارى ارنايى حالىققا قىزىمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنداعى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ راسىمىندەگى كەزەك پەن سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن سىنعا الدى.
حالىق قالاۋلىلارى بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن جەكە سەكتوردىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانىپ، ەمتيحان قابىلدايتىن ورىنداردى كوبەيتۋدى ۇسىندى. مەملەكەت باسشىسى «Digital Qazaqstan» جوباسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى كەڭەستە «ادامدار ەمەس، دەرەكتەر جۇگىرسىن» دەپ ناقتى تاپسىرعانىمەن، بۇگىندە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ بارىسىندا بۇل قاعيداتتىڭ ساقتالماي وتىرعانىن مويىنداۋ قاجەت.
ازاماتتار مەن اۆتومەكتەپتەردىڭ حابارلاۋىنشا، ارنايى ح ق ك و- لاردا ەمتيحاندى كۇتۋ مەرزىمى كەيدە 6 ايعا دەيىن سوزىلادى، ال بوس ورىندار لەزدە تاۋسىلىپ قالادى. جازىلۋ تەتىگىنىڭ اشىق ەمەستىگى جانە ورىنداردىڭ كىمگە قالاي بەرىلەتىنى بەلگىسىز بولۋى سالدارىنان اقىلى دەلدالداردىڭ كوبەيگەنى جاسىرىن ەمەس، - دەدى دەپۋتات مەيراش شىناسيلوۆا.
وسى تۇيتكىلدەردى شەشۋ جولدارىن اتاپ وتكەن فراكسيا وكىلدەرى كەزەكتەردى قىسقارتۋ ماقساتىندا مامانداندىرىلعان ح ق ك و- لاردىڭ جۇمىس ۋاقىتىن ساعات 20:00-گە دەيىن ۇزارتىپ، قىزمەتكەرلەردىڭ اۋىسىمدىق جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋدى ۇسىندى. سونىمەن قاتار، تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردى قابىلداۋ سانىن ارتتىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى مەن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ بازاسىن پايدالانۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
بۇعان قوسا، ءبىرىڭعاي تەحنيكالىق جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن جەكە اۆتومەكتەپتەر مەن اۆتودرومداردى اككرەديتتەۋ ارقىلى ەمتيحان قابىلداۋعا تارتۋ ماڭىزدى. دەپۋتاتتار ەمتيحانعا جازىلۋ ماسەلەسىن تۇبەگەيلى رەتكە كەلتىرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزىپ، ەمتيحانعا جازىلۋدى تەك eGov جانە eGov Mobile ارقىلى عانا جۇزەگە اسىرىپ، كەزەكتەردى ساتىپ الۋ-ساتۋعا جول بەرمەيتىن اشىق ءارى قورعالعان اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋ تەتىگىن ىسكە قوسۋ كەرەك، - دەپ باسا ايتتى.
حالىق قالاۋلىلارىنىڭ پىكىرىنشە، ەمتيحان قابىلداۋ ءتارتىبى، باعالاۋ كريتەريلەرى مەن بەينەباقىلاۋ جۇيەسى بارلىق ورىندار ءۇشىن بىردەي بولعان جاعدايدا عانا مەملەكەتتىك ينفراقۇرىلىمعا تۇسەتىن سالماق ازايىپ، ازاماتتار ءۇشىن ءادىل جاعداي جاسالادى.
24.kz