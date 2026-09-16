الماتىدا سيرەك مەتالداردى زەرتتەۋ ورتالىعى قۇرىلماق
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرىنشى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» سامميتىندە اسا ماڭىزدى مينەرالدار سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى كۇشەيتۋدى ۇسىندى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستاننىڭ رەسۋرس بازاسى ايتارلىقتاي مول. سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار قورى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ قاتارىنا ەنەدى. كورەيا ستراتەگيالىق ساناتقا جاتقىزاتىن 10 مينەرال ءتۇرىنىڭ ءبارى دە ەلىمىزدە بار. قازاقستاننىڭ رەسۋرس الەۋەتى مەن كورەيانىڭ تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەرىن ۇيلەستىرۋ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن كەڭ مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. وسى ساپار اياسىندا الماتى قالاسىندا كورەيانىڭ تەحنولوگيالىق ىقپالداستىق ينستيتۋتىنىڭ (KIAT) كومەگىمەن سيرەك جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى زەرتتەۋ ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى. مەن مۇنى قۇپتايمىن. ءبىز تولىق ءوندىرىس سيكلىن قالىپتاستىرۋدى ماقسات ەتۋىمىز كەرەك. اسا ماڭىزدى شيكىزاتتى زەرتتەۋ مەن وندىرۋدەن باستاپ، ونى تەرەڭ وڭدەۋ جانە ودان قوسىلعان قۇنى جوعارى دايىن ءونىم شىعارۋعا دەيىنگى تىزبەك تولىق قامتىلۋعا ءتيىس. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، جارتىلاي وتكىزگىشتەر، ميكروەلەكترونيكا، اككۋمۋلياتور، ەلەكتروموبيل مەن روبوتتى تەحنيكا بولشەكتەرىن وندىرۋگە كوشۋىمىز كەرەك. بۇل مىندەتتى ورىنداۋ ءۇشىن بىرلەسكەن قازاق- كورەي كومپانياسىن قۇرۋدى ۇسىنامىز،-دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋ قاۋىپسىزدىگى جانە ايماقتاعى ەكولوگيالىق تەڭگەرىمدى ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
- قازاقستاندا سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن جاپپاي جاڭعىرتۋ ءجۇرىپ جاتىر. 2030 -جىلعا دەيىن 42 جاڭا سۋ قويماسىن سالىپ، 14,5 مىڭ شاقىرىم سۋلاندىرۋ ارنالارىن جاڭارتۋدى جانە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن قولدانۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. كليماتتىڭ وزگەرۋى، سۋ تاپشىلىعى جانە تابيعي ەكوجۇيەنىڭ توزۋى قازىردىڭ وزىندە ورتالىق ازيانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا تەرىس اسەر ەتىپ جاتىر. سوندىقتان قازاقستان كورەيانىڭ ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ءارى شەتىن سالاعا قاتىستى وزىق تەحنولوگياسى مەن جيناعان تاجىريبەسىن ءبولىسۋ نيەتىن جوعارى باعالايدى. اتاپ ايتقاندا، كورەيانىڭ سۋ ۇنەمدەۋگە، سۋدىڭ تسيفرلىق ەسەبىن جۇرگىزۋگە ارنالعان تەحنولوگيالارىن مەڭگەرۋگە جانە زاماناۋي سۋ ۇنەمدەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان ورتاق باعدارلامانى ىسكە قوسقان دۇرىس دەپ سانايمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز كورەيانىڭ سۋتەگى ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ تاجىريبەسىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن اتاپ وتكەن ەدى.