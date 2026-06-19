تاريحي كەلىسىم كەيىنگە شەگەرىلدى: ا ق ش پەن يران نەگە كەلىسە الماي وتىر؟
استانا. قازاقپارات- ا ق ش پەن يران اراسىندا شۆەيساريادا ءوتۋى ءتيىس ماڭىزدى كەلىسسوزدەردىڭ باستالۋى كەيىنگە شەگەرىلدى. تاراپتار ازىرگە كەزدەسۋدىڭ ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن تولىق كەلىسە الماعان.
Report.az مالىمەتىنشە، امەريكالىق دەلەگاتسيا كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ ءۇشىن كەز كەلگەن ۋاقىتتا ەۋروپاعا اتتانۋعا دايىن. الايدا ناقتى كۇن مەن فورمات بويىنشا سوڭعى شەشىم ءالى قابىلدانباعان. ا ق ش ۆيسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنستىڭ وكىلى امەريكالىق دەلەگاتسيانىڭ ەۋروپاعا كەز كەلگەن ۋاقىتتا اتتانۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
«الداعى تەحنيكالىق كەلىسسوزدەردىڭ جوسپارى ءالى تولىق كەلىسىلگەن جوق. ا ق ش دەلەگاتسياسى مۇمكىندىك تۋعان بويدا ساپارعا شىعۋعا دايىن. دەگەنمەن مۇنداي كەزدەسۋلەردىڭ ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى ءاردايىم كۇردەلى ءارى الدىن الا بولجانبايدى»، - دەدى اق ءۇي وكىلى.
كىدىرىستەرگە قاراماستان، ا ق ش تاراپى كەلىسسوزدەر جاقىن ۋاقىتتا باستالادى دەپ ۇمىتتەنەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كەلىسسوزدەر ءساتتى اياقتالىپ، ورمۋز بۇعازى تولىق اشىلعان جاعدايدا الەمدىك نارىققا ونداعان ميلليون باررەل مۇناي شىعۋى مۇمكىن. بۇل ءوز كەزەگىندە مۇناي باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي تومەندەۋىنە اسەر ەتۋى ىقتيمال. قازاقستاندىق ەكونوميستەر دە شۆەيسارياداعى كەلىسسوزدەردى ءجىتى باقىلاپ وتىر. ويتكەنى ولاردىڭ ناتيجەسى تەڭگە باعامىنا جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىستەرىنە تىكەلەي ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
24.kz