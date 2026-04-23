تاريحي ءسات: قازاقستاندىق عالىم العاش بولىپ مايكل فۋللان سىيلىعىن يەلەندى
استانا. قازاقپارات - Nazarbayev University جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ پوستدوكتورانتى اسەل ءشارىموۆا جاس عالىمدارعا ارنالعان بەدەلدى حالىقارالىق مايكل فۋللان اتىنداعى كاسىبي كاپيتال جانە قاۋىمداستىق (Michael Fullan Emerging Scholar in Professional Capital and Community Award) سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى اتاندى.
ول - وسىنداي ماراپاتقا يە بولعان ءبىرىنشى قازاقستاندىق قانا ەمەس، بۇكىل پوست كەڭەستىك وڭىردەن العاشقى عالىم. 2026 -جىلى بۇل سىيلىق الەم بويىنشا تەك ەكى زەرتتەۋشىگە بەرىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
اسەل ءشارىموۆا سوڭعى بەس جىل بويى Nazarbayev University جوعارى ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىندە پوستدوكتورانت رەتىندە جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ول Cambridge University-دە ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا PhD دارەجەسىن قورعاعان. بۇعان دەيىن ول نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى جۇيەسىندە جۇمىس ىستەپ، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىمەن اينالىسقان.
«مەنىڭ زەرتتەۋىم مۇعالىمدەردىڭ ۆيرتۋالدى كاسىبي قاۋىمداستىقتار اياسىندا كاسىبي كاپيتالدى قالاي قالىپتاستىرىپ، قالاي جۇمىلدىراتىنىن زەرتتەۋگە ارنالدى، اسىرەسە قازاقستان كونتەكستىنە باسىمدىق بەرىلدى. پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ تاجىريبەسىنە سۇيەنە وتىرىپ، مەن بىرلەسكەن وقىتۋدىڭ فورمالدى دايىندىق باعدارلامالارىنان تىس قالاي داميتىنىنا قىزىعۋشىلىق تانىتتىم. سونداي-اق مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ بەيرەسمي وقىتۋعا قالاي ىقپال ەتەتىنىن زەرتتەدىم، اسىرەسە كاسىبي قولداۋ قولجەتىمدىلىگى اركەلكى رەفورمالار جاعدايىندا. بۇدان بولەك، مەن وسى يدەيالاردى وقىتۋ قىزمەتىمە ەنگىزىپ، پەداگوگتەرمەن جانە زەرتتەۋشىلەرمەن جۇمىس ىستەي وتىرىپ، بىرلەسكەن كاسىبي قاۋىمداستىقتاردىڭ دامۋىن قولدايمىن»، - دەدى اسەل ءشارىموۆا.
مايكل فۋللان اتىنداعى جاس عالىمدارعا ارنالعان سىيلىق - ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ماراپات. ونى Journal of Professional Capital and Community جۋرنالى كاسىبي كاپيتال جانە ءبىلىم بەرۋ قاۋىمداستىقتارى سالاسىنداعى زەرتتەۋلەر ءۇشىن تابىستايدى. ىرىكتەۋ بارىسىندا عىلىمي ۇلەس، پراكتيكالىق ماڭىز جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتۋ الەۋەتى ەسكەرىلەدى. لاۋرەاتتار اقشالاي سىيلىق پەن حالىقارالىق اكادەميالىق مويىنداۋعا يە بولادى.
«بۇل كورنەكتى زەرتتەۋشىلەر ءارتۇرلى كونتەكستەردە كاسىبي كاپيتال سالاسىنداعى وزىق عىلىمي ازىرلەمەلەردى ۇسىنادى. ولاردىڭ جۇمىستارى جيىنتىق تۇردە كاسىبي كاپيتال تۇجىرىمداماسىن تەوريالىق ءارى قولدانبالى تۇرعىدا كەڭەيتەدى. كاسىبي كاپيتال جانە كاسىبي قاۋىمداستىقتار سالاسىنداعى زەرتتەۋلەردىڭ بولاشاعى سەنىمدى قولدا»، - دەپ اتاپ ءوتتى Journal of Professional Capital and Community جۋرنالى.