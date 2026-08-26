KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تاريحي اڭىزداردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەت - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاريحي اڭىزدار مەن شىندىققا ساي كەلمەيتىن وقيعالاردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.

    Касым-Жомарт Токаев поручил партиям сформировать списки депутатов Курултая
    Фото: Акорда

    بۇل باعىتتا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» الداعى ءۇش جىلدا ءبىلىم بەرۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرى مەن يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرى سىناقتان وتەتىن ورتالىققا اينالۋعا ءتيىس.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ، تومەن ناتيجە كورسەتكەن وبلىستارعا ناقتى كومەك كورسەتۋدى، مىسالى، ارنايى تالداۋ جۇرگىزۋدى تاپسىردى.

    - ال ۇكىمەت ءبىلىم جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرا تۇسەتىن جان-جاقتى زەرتتەلگەن شەشىمدەر ۇسىنۋعا ءتيىس. بۇل ماسەلەدە جەتىستىككە يە بولعان مەكتەپتەر مەن دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭىنەن پايدالانعان ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كەڭەسىندە.

    بۇل رەتتە قۇزىرلى مينيسترلىك ورتا ءبىلىم مازمۇنىن زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتۋى قاجەت.

    - مىسالى، تاريحي اڭىزدار مەن شىندىققا ساي كەلمەيتىن وقيعالاردىڭ ورنىنا وسكەلەڭ ۇرپاققا ىلگەرىلەۋگە، پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەت. ال ءتيىستى باعدارلامالاردى دايارلاۋ - مينيسترلىكتىڭ جەدەل ماقساتى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.

    «كەلەشەك مەكتەپتەرى» يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جانە ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقارۋى كەرەك.

    - وسى ورايدا ىبىراي التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنا زور جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. الداعى ءۇش جىلدا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ءبىلىم بەرۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرىن سىناقتان وتكىزەتىن ورتالىققا اينالۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.

    ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيدى.

    سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.

    بيلىك جانە ساياسات ءبىلىم جانە عىلىم قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور