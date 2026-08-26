تاريحي اڭىزداردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەت - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاريحي اڭىزدار مەن شىندىققا ساي كەلمەيتىن وقيعالاردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
بۇل باعىتتا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» الداعى ءۇش جىلدا ءبىلىم بەرۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرى مەن يننوۆاتسيالىق شەشىمدەرى سىناقتان وتەتىن ورتالىققا اينالۋعا ءتيىس.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ، تومەن ناتيجە كورسەتكەن وبلىستارعا ناقتى كومەك كورسەتۋدى، مىسالى، ارنايى تالداۋ جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
- ال ۇكىمەت ءبىلىم جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرا تۇسەتىن جان-جاقتى زەرتتەلگەن شەشىمدەر ۇسىنۋعا ءتيىس. بۇل ماسەلەدە جەتىستىككە يە بولعان مەكتەپتەر مەن دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭىنەن پايدالانعان ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كەڭەسىندە.
بۇل رەتتە قۇزىرلى مينيسترلىك ورتا ءبىلىم مازمۇنىن زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتۋى قاجەت.
- مىسالى، تاريحي اڭىزدار مەن شىندىققا ساي كەلمەيتىن وقيعالاردىڭ ورنىنا وسكەلەڭ ۇرپاققا ىلگەرىلەۋگە، پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەت. ال ءتيىستى باعدارلامالاردى دايارلاۋ - مينيسترلىكتىڭ جەدەل ماقساتى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
«كەلەشەك مەكتەپتەرى» يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جانە ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقارۋى كەرەك.
- وسى ورايدا ىبىراي التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنا زور جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. الداعى ءۇش جىلدا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ءبىلىم بەرۋدىڭ وزىق تاجىريبەلەرىن سىناقتان وتكىزەتىن ورتالىققا اينالۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.
ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.