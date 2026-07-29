KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تاريحي مەدال: قازاقستان قۇراماسى سەمسەرلەسۋدەن الەم چەمپيونى بولدى

    استانا. KAZINFORM - گونكونگ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان سەمسەرلەسۋدەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان ءۇشىن تاريحي ناتيجە تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    п
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    ساناۋلى ساتتەر بۇرىن قازاقستان كومانداسى (رۋسلان كۋربانوۆ، ەرلىك سەرتاي، كيريلل پروحودوۆ، ۆاديم شارلايموۆ) فينالدا ۋكراينا سەمسەرلەسۋ شەبەرلەرىمەن كۇش سىناستى.

    باس جۇلدە ءۇشىن بولعان تارتىستى ايقاس 45:40 ەسەبىمەن اياقتالىپ، ءبىزدىڭ تورتتىك قازاقستانعا سپورتتىڭ وسى تۇرىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى التىن جۇلدەسىن سىيلادى.

    بۇل قازاقستان ەرلەر كومانداسى ءۇشىن جالپى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى فينالى. وسىعان دەيىنگى ۇزدىك كورسەتكىش - بىلتىرعى قولا مەدال. قازاقستان ءبىر جىل بۇرىن گرۋزيا استاناسىندا وتكەن دودادا الەمدىك دەڭگەيدەگى كوشباسشى فرانسيانى ۇتىپ، تاريحي قولا جۇلدەگە قول جەتكىزگەن.

    قازاقستان كومانداسىنىڭ بۇگىنگى جەكپە-جەكتەر ناتيجەسى:

    جارتىلاي فينال:

    قازاقستان - مىسىر 41-32

    شيرەك فينال:

    قازاقستان - دانيا 45:36

    1/8-اينالىم:

    قازاقستان - وزبەكستان 28:27

    1/16-اينالىم:

    قازاقستان - فينليانديا 45:39

    ايتا كەتەيىك، سەمسەرلەسۋدەن ساپى سايىسى بويىنشا ەرلەر ۇلتتىق قۇراماسى الەم رەيتينگىندە 5-ورىندا تۇر.

    سەمسەرلەسۋدەن قازاقستان ەرلەر كومانداسى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىعىپ، تاريحي ناتيجە تىركەگەنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور