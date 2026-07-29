تاريحي مەدال: قازاقستان قۇراماسى سەمسەرلەسۋدەن الەم چەمپيونى بولدى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان سەمسەرلەسۋدەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان ءۇشىن تاريحي ناتيجە تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساناۋلى ساتتەر بۇرىن قازاقستان كومانداسى (رۋسلان كۋربانوۆ، ەرلىك سەرتاي، كيريلل پروحودوۆ، ۆاديم شارلايموۆ) فينالدا ۋكراينا سەمسەرلەسۋ شەبەرلەرىمەن كۇش سىناستى.
باس جۇلدە ءۇشىن بولعان تارتىستى ايقاس 45:40 ەسەبىمەن اياقتالىپ، ءبىزدىڭ تورتتىك قازاقستانعا سپورتتىڭ وسى تۇرىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى التىن جۇلدەسىن سىيلادى.
بۇل قازاقستان ەرلەر كومانداسى ءۇشىن جالپى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى فينالى. وسىعان دەيىنگى ۇزدىك كورسەتكىش - بىلتىرعى قولا مەدال. قازاقستان ءبىر جىل بۇرىن گرۋزيا استاناسىندا وتكەن دودادا الەمدىك دەڭگەيدەگى كوشباسشى فرانسيانى ۇتىپ، تاريحي قولا جۇلدەگە قول جەتكىزگەن.
قازاقستان كومانداسىنىڭ بۇگىنگى جەكپە-جەكتەر ناتيجەسى:
جارتىلاي فينال:
قازاقستان - مىسىر 41-32
شيرەك فينال:
قازاقستان - دانيا 45:36
1/8-اينالىم:
قازاقستان - وزبەكستان 28:27
1/16-اينالىم:
قازاقستان - فينليانديا 45:39
ايتا كەتەيىك، سەمسەرلەسۋدەن ساپى سايىسى بويىنشا ەرلەر ۇلتتىق قۇراماسى الەم رەيتينگىندە 5-ورىندا تۇر.
سەمسەرلەسۋدەن قازاقستان ەرلەر كومانداسى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىعىپ، تاريحي ناتيجە تىركەگەنىن جازعان ەدىك.