«تاريحتى جەڭىمپازدار جازادى» دەگەن قاعيداتتىڭ عىلىمعا قارسى سيپاتىن ۇمىتپاعان ءجون - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - «تاريحتى جەڭىمپازدار جازادى» دەگەن قاعيداتتىڭ عىلىمعا قارسى سيپاتىن ۇمىتپاعان ءجون. بۇل تۋرالى ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- «تاريحتى جەڭىمپازدار جازادى» دەگەن قاعيداتتىڭ عىلىمعا قارسى سيپاتىن ۇمىتپاعان ءجون. ياعني جەڭىمپازداردى جازعىرۋعا بولمايدى، الەم تاريحىنىڭ تورىنەن ورىن الىپ، زەرتتەۋشىلەردىڭ ماقتاۋ-ماداعىنا يە بولادى. ال شاعىن جانە ورتا مەملەكەتتەر، سونىڭ ىشىندە مايداندا جەڭىلىس تاپقان ەلدەر تاريحتىڭ تاساسىندا قالادى. قازاقستاندا ساياساتتىڭ پايداسى ءۇشىن كوشپەلى حالىقتاردى جابايى، بەي-بەرەكەت، تاريح شەڭبەرىنەن تىس كۇش رەتىندە كورسەتىپ، قۋاتتى دالا يمپەريالارىن «مەملەكەت دەڭگەيىنە جەتە الماعان» دەپ تومەندەتەتىن ەسكى دوگمالار مەن قاساڭ كوزقاراستاردى قايتا قاراۋ ۇدەرىسى باستالىپ كەتتى. بۇل رەتتە ءبىز شىنايى تاريحنامانى قالپىنا كەلتىرە وتىرىپ، وتكەندى اسىرەلەۋدەن اۋلاقپىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت تاريح وزىنە ءتانتى بولعان جالعان ارەكەتتەردى، ورتاق مۇرانى جەكەلەگەن حالىقتىڭ قانجىعاسىنا بايلاپ بەرۋدى كەشىرمەيتىندىگىن باسا ايتتى.
- كەرەعارلىقتار مەن كەدەرگىلەرگە تولى باي تاريحىمىزدى ءبىرجاقتى تۇسىندىرۋگە قويىلاتىن تالاپ عىلىمنىڭ قۇلدىراۋىنا جانە ءوزارا سەنىمنىڭ جوعالۋىنا اكەلەتىن تۇيىققا تىرەيدى. سونىمەن قاتار كاسىبي تاريحشىلار قاۋىمداستىعىندا «جۇمساق كۇش» پەن عىلىمي ديپلوماتيانىڭ وكىلدەرى دە بار. ولار ساياساتكەرلەر قامال تۇرعىزاتىن جەردە كوپىر سالۋعا قابىلەتتى. تاريحشىلاردىڭ ميسسياسى قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە ماڭىزدى بولىپ تۇر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
التىن وردا ءداۋىرى وتاندىق تاريحىمىزدىڭ ماڭىزدى بولىگى، سونىمەن بىرگە ءبىز بۇل كەزەڭدى اۋقىمدى وركەنيەت پاراديگماسى تۇرعىسىنان قاراستىرامىز.
- كوپتەگەن حالىقتىڭ تاريحي جادىندا رەفورماتورلار مەن كورنەكتى ويشىلداردىڭ قالىپتى تىرشىلىگىنە قاراعاندا، بيلەۋشىلەردىڭ جورىعى مەن دارىندى قولباسشىلاردىڭ ەرلىكتەرى ساقتالاتىنىن جوعارىدا ايتىپ ءوتتىم. راسىندا، سوعىستارداعى اڭىزعا اينالعان جەڭىستەر ادامداردىڭ رۋحىن وياتادى. ال تاعدىرشەشتى ءمانى ۋاقىت وتە كەلە بايقالاتىن ينستيتۋتسيونالدى جاڭاشىلدىقتار مەن وزىق يدەيالارعا كوپشىلىك سەلت ەتە قويمايدى. وعان ءالى كۇنگە دەيىن ۇلى دالا تاريحىنىڭ شەكسىز شايقاستار مەن ۇرىستار رەتىندە بۇرمالانىپ كورسەتىلۋى ناقتى مىسال بولا الادى. مۇنداي سىڭارجاق ۇستانىم ۇلى دالانىڭ، اسىرەسە، التىن وردانىڭ كۇردەلى، كوپ قاتپارلى ءومىر سالتىن اسكەري شەجىرەلەردىڭ ويدان شىعارىلعان ولشەمدەرىنە سالىپ، تاريحي شىندىقتان الىستاتادى، وقيعالاردى كومەسكىلەندىرە تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازىرگى عىلىمنىڭ جوعارى ءپانارالىق دامۋ دەڭگەيى التىن وردا تاريحىن وبەكتيۆتى زەرتتەۋ ۇدەرىستەرىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سانايتىنىن ايتتى.
— بۇگىنگى جيىندا اتالعان كەزەڭدى زەرتتەپ جۇرگەن بەدەلدى عالىمدار باس قوسىپ وتىر. وسى ورايدا التىن وردا تاريحىن پايىمداۋ پەرسپەكتيۆاسىن كەڭەيتۋگە كومەكتەسەتىن ءبىرقاتار عىلىمي ىزدەنىسكە بايلانىستى ءوز ويىمدى قىسقاشا جەتكىزگىم كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت التىن وردا سول كەزەڭدەگى كوپتەگەن مەملەكەتتەرگە قاراعاندا ءوز دامۋىندا ستراتەگيالىق اشىقتىق قاعيداتىنا بەرىك بولعانىنا نازار اۋدارتتى.