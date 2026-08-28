تاريحتى جالعان نامىس پەن داڭعازا ماقتان ءۇشىن بۇرمالاۋ جاقسىلىق اكەلمەيدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قازاق حالقى -سان ءتۇرلى سىناقتان، نەبىر ناۋبەتتەن امان ءوتىپ، قايسارلىعىن دا، قاھارماندىعىن دا پاش ەتكەن حالىق.
بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز ۇلتتىق سانا- سەزىمدى قالىپتاستىرۋ ىسىنە باسا نازار اۋداراتىن بولدىق، بۇل جۇمىس ءوز جالعاسىن تابادى. بۇل - ەڭ الدىمەن، ءتول شەجىرەمىزدى تۇتاس تانۋ جانە ونى جۇرت جادىندا جاڭعىرتۋ دەگەن ءسوز. تاريح - ۇلتتىڭ تەمىرقازىعى، حالقىمىزدىڭ باعا جەتپەس قازىناسى. ونى جالعان نامىس پەن داڭعازا ماقتان ءۇشىن بۇرمالاۋ جاقسىلىق اكەلمەيدى. جىگەرىمىزدى جاسىتىپ، كەشەگى كۇنگە وكپە ارتا بەرسەك، وسكەلەڭ ۇرپاققا قانداي تاربيە بەرەمىز؟ !-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ءبىزدىڭ ءتول تاريحىمىز - قازىرگى جانە كەلەشەك ۇرپاقتار ماقتان تۇتارلىق بىرەگەي جىلناما ەكەنىن باسا ايتتى.
- سەبەبى قازاق حالقى - سان ءتۇرلى سىناقتان، نەبىر ناۋبەتتەن امان ءوتىپ، قايسارلىعىن دا، قاھارماندىعىن دا پاش ەتكەن حالىق. ساناسى سەرگەك، ويى ازات ۇلت وتكەن كۇننەن ساباق الادى، وتكەن تاريحىن بيىككە كوتەرەدى جانە ءاردايىم العا ۇمتىلادى. اسىرەسە، قازىر ەلىمىز جاڭا تاريحي ورلەۋ كەزەڭىنە قادام باسىپ جاتقان كەزدە بۇل ۇستانىم ايرىقشا ماڭىزدى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سەسسيا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتاي بيلىك جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتاتىنىن اتاپ ءوتتى.