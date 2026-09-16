تاريحقا قاتىستى جالعان اقپاراتقا جەدەل جاۋاپ بەرەتىن ءتيىمدى تەتىك قالىپتاستىرۋ كەرەك - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاريحىنا قاتىستى كونتەنتتىڭ عىلىمي نەگىزدىلىگى مەن دەرەكتىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيە قالىپتاستىرۋ قاجەت.
بۇل تۋرالى قۇرىلتاي وتىرىسىندا مادەنيەت جانە اقارات مينيسترىنە ساۋال جولداعان دەپۋتات شولپان كارينوۆا ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتاي سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا ۇلتتىق سانا-سەزىمدى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرۋدى اتاپ: «ۇلتتىڭ جادىن كۇماندى دەرەكپەن، بۇرمالانعان مالىمەتپەن ۋلاۋعا بولمايدى. مۇنداي ارەكەت وتكەن كۇنگە دەگەن سەنىمدى، كەلەشەككە دەگەن ءۇمىتتى السىرەتەدى»، - دەدى. بۇل -ۇلتتىق تاريحي سانانى قالىپتاستىرۋعا مەملەكەتتىك دەڭگەيدە جۇيەلى كوزقاراس قاجەت ەكەنىن كورسەتەدى. «ادىلەت» ساياسي پارتياسىنىڭ ۇستانىمى - ادىلدىك ۇلتتىق سانا مەن بولمىستىڭ نەگىزگى قاعيداسىنىڭ ءبىرى بولۋى ءتيىس. ال ادىلدىك تاريحي شىندىققا وبەكتيۆتى كوزقاراستان باستالادى،-دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە تاريحي سانا تەك وقۋلىق پەن عىلىمي ەڭبەكتەر ارقىلى قالىپتاسپايدى. الەۋمەتتىك جەلى مەن سيفرلىق پلاتفورمانىڭ ىقپالى ارتىپ كەلەدى. اسىرەسە جاستار TikTok, Instagram, YouTube سياقتى پلاتفورمالاردان اقپاراتتى كوپ الادى. سوندىقتان قازاقستان تاريحى تۋرالى قانداي اقپارات تارايدى، ونىڭ دەرەككوزى قانداي جانە ول قوعامعا قالاي جەتكىزىلەدى دەگەن سۇراقتىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى.
- وكىنىشكە وراي، الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاريحي تاقىرىپتاعى كۇماندى جانە بۇرمالانعان اقپارات تەز تارالادى. وعان دەر كەزىندە كاسىبي جاۋاپ بەرىپ، ناقتى دەرەك ۇسىناتىن جۇيەلى تەتىك قاجەت. بۇل ماسەلە تاريحپەن عانا شەكتەلمەيدى. حالىقپەن كەزدەسۋلەر كەزىندە ەلدە اتقارىلىپ جاتقان كوپتەگەن ماڭىزدى جۇمىستاردى ازاماتتاردىڭ تولىق بىلە بەرمەيتىنىنە كوز جەتكىزدىك.
ماسەلە جۇمىستىڭ جوقتىعىندا ەمەس. ماسەلە - ونىڭ ءمانى مەن ناتيجەسىن حالىققا تۇسىنىكتى تىلدە جەتكىزۋدە. سوندىقتان اقپاراتتى جاي جاريالاۋ جەتكىلىكسىز. ونى ءتۇسىندىرۋ دە ماڭىزدى. ازاماتقا رەفورمانىڭ ماقساتىن، ونىڭ ناتيجەسىن جانە قوعامعا اسەرىن تۇسىندىرەتىن جۋرناليستيكا قاجەت. مەملەكەتتىك اقپاراتتىق ساياسات تا وسى باعىتقا باسىمدىق بەرۋى كەرەك. ول تەك مەملەكەتتىك باستامالاردى جاريالاۋمەن شەكتەلمەۋى ءتيىس،-دەدى ول.
قۇرىلتاي دەپۋتاتى اقپاراتتىق ساياسات تاريحي سانانى قالىپتاستىرۋعا، ۇلتتىق قۇندىلىقتى دارىپتەۋگە جانە ەلدەگى وزگەرىستى دۇرىس تۇسىندىرۋگە قىزمەت ەتۋى قاجەتتىگىنە نازار اۋدارتتى.
- بۇل اسىرەسە جاستار ءۇشىن ماڭىزدى. ويتكەنى بۇگىنگى اقپارات ەرتەڭگى قوعامدىق كوزقاراسقا اسەر ەتەدى. سوندىقتان اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى باسەكە - ۇلتتىق ساناعا ىقپال ەتەتىن باسەكە،-دەدى شولپان كارينوۆا.
وسىعان وراي قۇرىلتاي دەپۋتاتى ۇكىمەتكە مىناداي ۇسىنىستار بەردى:
- ۇلتتىق تاريحي سانانى مەملەكەتتىك اقپاراتتىق ساياساتتىڭ باسىم باعىتىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىنداۋ؛
- قازاقستان تاريحىنا قاتىستى كونتەنتتىڭ عىلىمي نەگىزدىلىگى مەن دەرەكتىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇيە قالىپتاستىرۋ؛
- تاريحي جاد پەن ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن زاماناۋي مەديا-جوبالاردى قولداۋ؛
- TikTok, Instagram, YouTube سياقتى پلاتفورمالاردا قازاقستان تاريحىن زاماناۋي ءارى تۇسىنىكتى فورماتتا ناسيحاتتايتىن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ؛
- تاريحقا قاتىستى جالعان جانە بۇرمالانعان اقپاراتقا جەدەل جاۋاپ بەرەتىن ءتيىمدى تەتىك قالىپتاستىرۋ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا «قازاقستان مەن سەربيا ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى اسكەري- تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.