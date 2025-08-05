18:43, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
تاريفتەر بىرتىندەپ وزگەرەدى - الماتى اۋەجايىنىڭ پرەزيدەنتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىن باسقارۋشى TAV Airports كومپانياسى اۋە ايلاعىن 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋدىڭ باس جوسپارىن تانىستىردى.
ءىس-شارا بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ پرەزيدەنتى گوكەر كوسە تاريفتەرگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءبىزدىڭ اۋەجايدىڭ تاريفتەرى تومەن. سالىستىرمالى تۇردە ايماقتىق جانە جاھاندىق ستاندارتتار بويىنشا دا تومەن بولىپ تۇر. اۋەجايدى باسقارۋشى كومپانيالار ءۇشىن بۇل قيىندىق تۋدىرادى. سوندىقتان ۋاقىت وتە كەلە، قازاقستان ۇكىمەتىمەن اقىلداسا وتىرىپ، تاريفتەرى كوتەرە باستايمىز. ءدال قازىر قانشا كوتەرىلەتىنىن ايتا المايمىز، ءبىراق كوتەرىلەتىنى انىق، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 1- تامىزدان باستاپ ەلىمىزدە ەلەكتر ەنەرگياسى تاريفى وزگەردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان