تارازدا جىلىنا 2 مىڭ دانا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن شىعاراتىن زاۋىت سالىنادى
استانا. KAZINFORM - تاراز قالاسىندا جىلىنا 2 مىڭ دانا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن شىعاراتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى باستالماق. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ يندۋستريالىق ايماقتا بولدى. ۆەدومستۆو باسشىسى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن قۇراستىراتىن جاڭا زاۋىتتىڭ كاپسۋلاسىن سالۋ راسىمىنە قاتىستى.
جوبانىڭ ينۆەستورى - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ «Kaz FM World agriculture machinery» كومپانياسى.
جىلىنا 2 مىڭ دانا تەحنيكا شىعاراتىن زاۋىتتىڭ قۇنى - 3 ميلليارد تەڭگە. مۇندا 8 ءتۇرلى تراكتور مودەلى، كۇرىش جينايتىن جانە ماقتا تەرەتىن كومبايندار، تىركەمەلى جابدىقتار، تۇقىم سەپكىشتەر شىعارۋ جوسپارلانعان.
- يندۋستريالىق ايماقتا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى سالاسىندا دا جوبالاردى ىسكە قوسۋ كوزدەلىپ وتىر. ماسەلەن، Akplas كومپانياسىنىڭ جاڭا جوباسى جىلىنا 200 مىڭ گەكتارعا دەيىن سۋارۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتەتىن يرريگاتسيالىق جابدىق شىعاراتىن زاۋىت سالۋدى قاراستىرادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونداي-اق، ودان كەم ەمەس ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى - Hualing Group Co. Ltd. كومپانياسىنىڭ جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ ماشينالارىن شىعاراتىن زاۋىت سالۋى بولماق. ينۆەستيتسيا كولەمى - 10 ميلليارد تەڭگە، جىلىنا 200 دانا ماشينا شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا