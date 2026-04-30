تاماش ياككەل: قازاق تازىسى - ۇلتتىق مادەني مۇرانىڭ ماڭىزدى بولىگى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تاماش ياككەلدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىنىڭ سوزىنشە، پرەزيدەنت مىرزامەن كەزدەسۋ - زور مارتەبە بولدى.
- قازاقستانعا كەلگەنىمە قۋانىشتىمىن. قازاق توپىراعىنا العاش رەت تابانىم ءتيىپ وتىر. مەن ءۇشىن پرەزيدەنت مىرزامەن كەزدەسۋ - زور مارتەبە. ەمەن-جارقىن ءارى دوستىق راۋىشتە اڭگىمەلەستىك. مەن مەملەكەت باسشىسىنا FCI مۇشەسى سانالاتىن كينولوگيالىق كلۋبتى قولداۋ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتىم. ويتكەنى ءبىزدىڭ فەدەراتسيا فرانشيزا جۇيەسى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى، ياعني، ءبىز بەرگەن كەز كەلگەن قۇجات نەمەسە ءيتتىڭ شىعۋ تەگى تۋرالى انىقتاما الەمنىڭ بەس قۇرلىعىنداعى 100 ەلدە مويىندالادى. ءبىز قازاق تازىسى تۋرالى پىكىر الماستىق. ەكى جىل بۇرىن FCI وسى ءيت تۇقىمىن تانىعان ەدى. بىلتىر حەلسينكيدە وتكەن دۇنيەجۇزىلىك كورمەدە تورەشى بولدىم، سوندا قازاقى تازى تۇقىمىن «World winner» (الەم چەمپيونى) اتاعىنا لايىق دەپ تاپتىم. قازاقستان كينولوگتار وداعى جاساعان اۋقىمدى جۇمىستى ەسكەرسەك، ءوز شەشىمىمنىڭ دۇرىس ەكەنىنە كۇمانىم جوق. سونىمەن قاتار قازاقستان پرەزيدەنتى دە تازى اسىرايدى ەكەن. ماعان اقوردا اۋلاسىندا ورناتىلعان تازى ءمۇسىنىن كورسەتتى. ءاربىر اسىل تۇقىمدى ءيت، سونىڭ ىشىندە قازاقتىڭ تازىسى ۇلتتىق مادەني مۇرانىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. سوندىقتان تازى ارقىلى قازاقستاننىڭ دۇنيەجۇزىلىك كينولوگيا قوعامداستىعىندا ءوزىنىڭ لايىقتى ورنىن تاپقانىنا قۋانىشتىمىن. مەن پرەزيدەنتتەن وتاندىق ماماندارعا قولداۋ كورسەتۋدى ءوتىندىم. ساياساتكەر نەمەسە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى ساپاعا كوڭىل بولسە، تۇبىندە ونىڭ يگىلىگىن بۇكىل جۇرت كورەدى. وسىناۋ كەرەمەت ەلمەن جاقىنىراق تانىسىپ، جاقسى اسەرلەرمەن اتتانامىن دەپ ۇمىتتەنەمىن. الداعى جەكسەنبىدە حالىقارالىق يتتەر كورمەسىندە تورەشى بولامىن. ءبىر مەزەتتە 60 قازاق تازىسىن ەشقاشان كورمەپپىن. سوندىقتان ايرىقشا ىقىلاس تانىتىپ وتىرمىن، - دەدى تاماش ياككەل.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتىن II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازدىق.