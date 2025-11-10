تالىپتەر ايەلدەرگە پارانجاسىز اۋرۋحاناعا بارۋعا جانە تاكسيگە وتىرۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاننىڭ گەرات پروۆينتسياسىنداعى تاليبان اكىمشىلىگى ايەلدەرگە قاتىستى قاتاڭ كيىم كيۋ ەرەجەلەرىن قايتا ەنگىزىپ، بارلىق ايەل مۇعالىمدى پارانجا كيۋگە مىندەتتەدى جانە ونسىز تاكسي قىزمەتىن پايدالانۋعا تىيىم سالدى.
Atlas Press مالىمەتىنشە، تالىپتەر تاعايىنداعان گەرات گۋبەرناتورى وتكەن اپتادا وتكەن رەسمي كەزدەسۋدە بۇل بۇيرىق تۋرالى جاريالادى. بۇيرىققا سايكەس، ايەل مۇعالىمدەرگە مەكتەپتەرگە پارانجاسىز كىرۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى.
Amu TV تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، شەكتەۋلەر مەكتەپتەردەن تىسقارى جەرلەرگە دە تارالادى. سوڭعى بىرنەشە كۇندە پارانجا كيمەگەن ايەلدەرگە اۋرۋحانا، ورتالىق تۇرمە، ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ ءبولىمى، ءبىلىم بەرۋ دەپارتامەنتى، ءتىپتى بانكتەر سياقتى مەكەمەلەرگە كىرۋگە تىيىم سالىنعانى تۋرالى حابارلاندى.
تاليبان قابىلداعان بۇل شارالار ازاماتتىق قوعام ۇيىمدارى مەن ايەلدەر قۇقىقتارىن قورعاۋشىلار تاراپىنان سىنعا ۇشىرادى. اۋعان ايەلدەرىنىڭ تاريحىن وزگەرتۋ قوزعالىسى ءوز مالىمدەمەسىندە بۇل شەشىمدى «ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى مەن قادىر-قاسيەتىن ايقىن، تۇراقتى جانە جۇيەلى تۇردە بۇزۋ» دەپ اتاپ، بۇل شەكتەۋشى ساياساتتى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى.
الايدا، Kabul Now مالىمەتىنشە، شەكتەۋلەر مۇنىمەن اياقتالعان جوق. تاليبان بيلىگى تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنە پارانجا كيمەگەن ايەلدەردى تاسىمالداماۋدى بۇيىردى.
جەرگىلىكتى دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، تاليبان كۇشتەرى تاكسيلەردى باقىلاۋ جانە ءداستۇرلى دەنەنى جاۋىپ تۇراتىن پارانجا كيمەگەن ايەلدەردى تاسىمالدايتىن جۇرگىزۋشىلەردى جازالاۋ ءۇشىن گەرات قالاسى بويىنشا بىرنەشە باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتتەرىن ورناتقان.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا