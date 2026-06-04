تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 35 جىلدىعىن ناقتى ناتيجەلەرمەن قارسى الۋ كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى شارادا ەل ىشىندە جاسالىپ جاتقان رەفورمالار جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
- قۇرمەتتى وتانداستار! بيىل ءبىز تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 35 جىلدىعىن اتاپ وتەمىز. بۇل تاريحي بەلەس ءجۇرىپ وتكەن جولىمىزدى تەرەڭ زەردەلەپ، جان-جاقتى سارالاۋعا جانە بولاشاققا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارلاردى ايقىنداۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزعا يە،-دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەرەيلى داتانى قاجىرلى ەڭبەكپەن جانە ناقتى ناتيجەلەرمەن قارسى الۋ قاجەت ەكەنىن باسا ايتتى.
- بيىلعى جىل ەلىمىزدىڭ اۋقىمدى جاڭعىرۋ كەزەڭىمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر. قازاقستان قوعامدىق ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا ىلگەرىلەۋگە ۇمتىلعان مەملەكەت رەتىندە ورنىقتى دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇستى. جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان كونستيتۋتسيا-الداعى ونداعان جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتىمىزدىڭ نەگىزگى زاڭى. ءدال وسى كونستيتۋتسيا حالقىمىزدى الەمدىك وركەنيەتتىڭ جاڭا بەلەستەرىنە باستاپ، العا جەتەلەيدى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى - كونستيتۋتسيا 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. تامىز ايىندا ءبىرپالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋى وتەدى. ال قىركۇيەكتە قازاقستان حالىق كەڭەسى قۇرىلادى. وسىلايشا ءبىز اۋقىمدى وزگەرىستەر كەزەڭىنە اياق باسامىز.
- قازىردىڭ وزىندە حالقىمىزدىڭ بولمىسى، قۇندىلىقتارى، سانا-سەزىمى، دۇنيەتانىمى وزگەرىپ جاتىر. ازاماتتارىمىزدىڭ باسىم كوپشىلىگى زاڭعا قۇرمەتپەن قاراۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋ ستراتەگياسىن قولدايدى. سونداي-اق «تازا قازاقستان» اكسياسىنا بەلسەنە قاتىسادى. الايدا بۇل ءار جەتىستىككە ءماز بولىپ، جايباراقات وتىراتىن زامان ەمەس. ءبىز بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلىپ، تەك قانا العا، جارقىن بولاشاققا قاراي ءجۇرۋىمىز كەرەك. كەلەشەككە زور سەنىممەن قاراپ، قازاقستاندى شىن مانىندە وركەنيەتتى مەملەكەتكە اينالدىرۋىمىز قاجەت.
قازىر ءبىز ءبىر ەل بولىپ، جاسامپازدىق جولىنا تۇستىك. قوعامىمىزدا جاڭا يدەيالار، جاڭا تۇلعالار، وتانشىل ازاماتتاردىڭ جاڭا بۋىنى پايدا بولۋدا. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە وسىنداي يگى ءۇردىستى قولدايمىن. مۇنى ەل ىشىندە جاسالىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ ايقىن كورىنىسى دەپ سانايمىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 4-ماۋسىمدا ەلىمىزدە مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى. وسىدان 34 جىل بۇرىن تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءوز ەلتاڭباسى، تۋى جانە ءانۇرانى بەكىتىلدى.
قازاقستان بايراعى Reddit پلاتفورماسىنداعى Flags of the World Tournament ونلاين-تۋرنيرىندە الەمدەگى ەڭ ۇزدىك مەملەكەتتىك تۋ دەپ تانىلدى.
قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك رامىزدەرى اركتيكالىق دۇنيەجۇزىلىك ارحيۆكە ساقتاۋلى.