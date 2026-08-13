«تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتىنىڭ 30 جەڭىمپازى 3 ميلليون تەڭگەدەن الادى
استانا. KAZINFORM - استانادا حالىقارالىق جاستار كۇنى اتالىپ ءوتتى. ايدا بالايەۆا «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەلورداعا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن بيزنەس، عىلىم، مادەنيەت، مەديا، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار جانە ۆولونتەرلىك سالالارى بويىنشا ۇزدىك دەپ تانىلعان 30 جوبانىڭ اۆتورى كەلدى. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا ءوز يدەياسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 3 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى گرانت سەرتيفيكاتى تابىستالدى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق جاستار كۇنىنە ارنالعان قۇتتىقتاۋىن ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا وقىپ بەردى. مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋىندا بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق سالاسىندا تۇبەگەيلى رەفورمالار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا حالقىمىز ءبىراۋىزدان قولداعان جاڭا كونستيتۋتسيا اۋقىمدى وزگەرىستەرگە تىڭ سەرپىن بەرىپ، قازاقستاننىڭ ودان ءارى دامۋى مەن وركەندەۋىنە جول اشتى.
- جاستاردى قولداۋ ساياساتى مەملەكەتىمىز ءۇشىن ءاردايىم نەگىزگى باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى. قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكامىزدىڭ ءار ايماعىندا كوپتەگەن مەكتەپتەر، سپورت نىساندارى، دامۋ ورتالىقتارى سالىنىپ جاتىر. اۋقىمدى جوبالار قولعا الىنىپ، دارىندى جاستارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلىپ جاتىر. بۇگىن تابىستالاتىن «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى - سونىڭ جارقىن كورىنىسى. «جۇزدەن - جۇيرىك، مىڭنان - تۇلپاردى» انىقتايتىن ۇزدىكتەر سايىسى وزىق ويلى، وتانشىل، ءبىلىمدى ءارى ەڭبەكقور ازاماتتاردىڭ باسىن قوسىپ وتىر،-دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋى جاس ۇرپاققا كورسەتىلگەن ايرىقشا ءىلتيپاتتىڭ عانا ەمەس، ولارعا ارتىلعان زور سەنىم مەن ەل بولاشاعى ءۇشىن جۇكتەلگەن جوعارى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ دە كورىنىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاستارعا دەگەن قامقورلىعى ارنايى باعدارلامالار مەن قولداۋ شارالارىمەن عانا شەكتەلمەيدى. ەڭ باستىسى - ءبىز ەرتەڭ ءومىر ءسۇرىپ، ەڭبەك ەتىپ، ەلدىك شەشىمدەر قابىلدايتىن ۇرپاق ءۇشىن بۇگىن قانداي مەملەكەت قالىپتاستىرىپ جاتقانىمىزدا. پرەزيدەنتتىڭ ستراتەگيالىق باعىتى ۋاقىتشا كۇن ءتارتىبىن ەمەس، قازاقستاننىڭ بولاشاققا ارنالعان ۇزاقمەرزىمدى دامۋ نەگىزىن ايقىندايدى. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىندە جاستارعا ۇلكەن سەنىم ارتىلىپ وتىر. سەبەبى بىلىمگە ۇمتىلاتىن، جاڭا يدەيادان قورىقپايتىن، ءوز ىسىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايتىن جاس ۇرپاق - مەملەكەتتىڭ ەڭ ماڭىزدى كاپيتالى. مەملەكەت باسشىسى جاستار ماسەلەسىن جەكە ءبىر سالانىڭ شەڭبەرىندە ەمەس، بۇكىل مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ بولاشاق ولشەمى رەتىندە قاراستىرادى. پرەزيدەنت قولعا العان ساياسي، ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق جاڭعىرۋلاردىڭ تۇپكى ماقساتى - كەلەسى ۇرپاقتىڭ قۋاتتى، قاۋىپسىز جانە ادىلەتتى ەلدە ءومىر سۇرۋىنە جاعداي جاساۋ،-دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
سونىمەن قاتار ايدا بالايەۆا كەيىنگى بەس جىلدا قازاقستاندا 1,5 ميلليونعا جۋىق جاس جۇمىسپەن قامتىلعانىن اتاپ ءوتتى. 192 مىڭ جاس كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىن مەڭگەرىپ، 23 مىڭعا جۋىق ازامات ءوز كاسىبىن اشۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك گرانت العان.
«ناۋرىز»، «وتاۋ» جانە وڭىرلىك يپوتەكالىق باعدارلامالار اياسىندا 13 مىڭعا جۋىق جاس باسپانالى بولۋعا مۇمكىندىك الدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلى «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتىنا 2200 دەن استام ءوتىنىم ءتۇستى. ونىڭ 1745 ءى كونكۋرس تالاپتارىنا ساي دەپ تانىلىپ، قاراۋعا جىبەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، «بيزنەس» باعىتى بويىنشا – 663، «اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» بويىنشا – 383، «عىلىم» بويىنشا – 218، «مادەنيەت» بويىنشا – 174، «مەديا» بويىنشا - 158 جانە «ۆولونتەرلىك» باعىتى بويىنشا 149 ءوتىنىم قابىلداندى.
«تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى تالانتتى جاستاردى قولداۋ ماقساتىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن 2021-جىلى تاعايىندالعان.
گرانت جۇزەگە اسىرىلعان كەزەڭنەن بەرى ونىڭ يەگەرى اتانعان جاس قازاقستاندىقتاردىڭ جالپى سانى 153 كە جەتتى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى جاستار سانى 6 ميلليونعا جۋىقتاعانى بەلگىلى بولدى.