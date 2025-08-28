تالدىقورعان قالاسى بويىنشا 200 ازامات مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلادى
تالدىقورعان. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ كۇزگى شاقىرۋ ناۋقانى اياسىندا تالدىقورعان قالاسى بويىنشا 200 ازاماتقا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جىبەرىلەدى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قالالىق قورعانىس ىستەرى جونىندەگى باسقارمانىڭ باستىعى ماقسات دۇيسەبەكوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اسكەرگە شاقىرىلۋشىلاردى حاباردار ەتۋ كۇنتىزبەلىك شاقىرۋ قاعازدارى نەمەسە SMS حابارلامالار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
- حابارلاما العان سوڭ ازاماتتار قورعانىس ىستەرى جونىندەگى باسقارماعا كەلىپ، مەديتسينالىق كوميسسيادان ءوتۋى ءتيىس. كوميسسيا ولاردىڭ اسكەري قىزمەتكە جارامدىلىق دارەجەسىن انىقتايدى، - دەدى ماقسات قۋاندىق ۇلى.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو وكىلى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن زاڭنامادا ءبىرقاتار جەڭىلدىك قاراستىرىلعانىن ايتتى.
اتاپ ايتقاندا:
• قىزمەت ەتۋ كەزەڭىندە جانە زاپاسقا شىققاننان كەيىن 60 كۇنگە دەيىن نەسيە تولەۋ مەرزىمىن شەگەرۋ (كرەديتتىك دەمالىس)؛
• ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋسىز (ۇ ب ت) جوعارى وقۋ ورىندارىنا اقىلى نەمەسە تەگىن نەگىزدە ءتۇسۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
سونىمەن بىرگە، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن جالتارعانى ءۇشىن قولدانىستاعى زاڭنامادا اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.
باسپا ءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا قويىلعان سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن باسقارما باسشىسى شەتەلدە ءبىلىم الىپ جۇرگەن جاستارعا قاتىستى ماسەلەگە دە توقتالدى.
- قازىرگى تاڭدا قالا بويىنشا شەتەلدە وقيتىن جاستاردىڭ كوبى eGov پورتالى ارقىلى رەسمي تۇردە اسكەردەن كەيىنگە قالدىرۋ راسىمدەمەگەن. ءبىزدىڭ مالىمەتتەر بازاسى ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىمەن ينتەگراتسيالانعان. ەگەر ازامات ەلىمىزدەگى وقۋ ورنىندا وقىسا، وعان اۆتوماتتى تۇردە كەيىنگە قالدىرۋ بەرىلەدى. ال شەتەلدە وقىپ جۇرگەندەر eGov پورتالى ارقىلى ارنايى ءوتىنىش بەرىپ، نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان جانە اۋدارىلعان وقۋ ورنىنان انىقتامانى ۇسىنۋى قاجەت، - دەدى ماقسات دۇيسەبەكوۆ.
بۇعان دەيىن، تۇركىستان وبلىسىنان 2500 گە جۋىق ازامات كۇزگى اسكەرگە اتتاناتىنىن جازعانبىز.