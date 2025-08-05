تالعات مۇسابايەۆتىڭ جانازاسى قايدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى دميتري مۋن حالىق قاھارمانى، ۇشقىش- عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆتىڭ جانازاسى مەن قوشتاسۋ ءراسىمى قايدا وتەتىنىن ءمالىم ەتتى.
- 6 -تامىز كۇنى ساعات 9:00-دە الماتى قالاسى زەنكوۆ كوشەسى، 24-ۇيدە ورنالاسقان ارميا ۇيىندە تالعات امانگەلدى ۇلى مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا مينيستر (سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ) ءىسساپاردا ءجۇر. ءبىراق ەرتەڭگە دەيىن ورالىپ، قوشتاسۋ راسىمىنە قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەپ جاۋاپ بەردى ۆيتسە-مينيستر تىلشىلەر سۇراعىنا.
ال الماتىداعى «قارۋلى كۇشتەر ارداگەرلەرى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ فيليالى تالعات مۇسابايەۆتىڭ كەڭساي-1 زيراتىنا جەرلەنەتىن حابارلاعان.
ەسكە سالا كەتسەك، 3- تامىزدا 75 جاسقا قاراعان شاعىندا كورنەكتى ۇشقىش-عارىشكەر، اۆياتسيا گەنەرال- لەيتەنانتى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، حالىق قاھارمانى تالعات مۇسابايەۆ دۇنيەدەن وزدى.
1994 -جىلى ت. مۇسابايەۆ ەگەمەن قازاقستاننىڭ العاشقى عارىشكەرى جانە اشىق عارىشقا شىققان تۇڭعىش قازاق بولدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇشقىش-عارىشكەر، حالىق قاھارمانى تالعات مۇسابايەۆتىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى