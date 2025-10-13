تالعارداعى قاندى وقيعا: كىسى ءولتىرۋ مەن بالا ۇرلاۋ ءىسى بويىنشا تەرگەۋ اياقتالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىنداعى قىزىلقايرات اۋىلىندا بولعان ەر ادامدى ءولتىرۋ جانە كامەلەتكە تولماعان قىزدى ۇرلاۋ ءىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياقتالدى.
بۇل تۋرالى اگەنتتىك تىلشىسىنە جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى جاندوس پالمانوۆ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ولار الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن تەرگەۋدىڭ اياقتالعانى جونىندە رەسمي حابارلاما العان. قازىر ادۆوكات ارىپتەسى اسىلبەك ابدىرايىموۆپەن بىرگە ءىس ماتەريالدارىمەن تانىسىپ جاتىر.
ءىستىڭ نەگىزگى كۇدىكتىسىنە قىلمىستىق كودەكستىڭ 11 بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان. اتاپ ايتقاندا:
• 99-باپ، 2-بولىك، 7-تارماق - ادامدار توبى بولىپ كىسى ءولتىرۋ؛
• 125-باپ، 3-بولىك، 2-1-تارماق - كامەلەتكە تولماعاندى قاتىستىرۋ ارقىلى ادام ۇرلاۋ؛
• 120-باپ، 1-بولىك - زورلاۋ؛
• 121-باپ، 1-بولىك - سەكسۋالدىق سيپاتتاعى كۇش قولدانۋ ارەكەتتەرى؛
• 190-باپ، 3-بولىك، 4-تارماق - ادامدار توبى بولىپ الاياقتىق جاساۋ؛
• 147-باپ، 5-بولىك - زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋ؛
• 149-باپ، 2-بولىك - تۇرعىن ۇيگە زاڭسىز كىرۋ؛
• 115-باپ - ادام ولتىرەمىن دەپ قورقىتۋ؛
• 287-باپ، 3-بولىك جانە 288-باپ، 1-بولىك - قارۋدى زاڭسىز جاساۋ جانە ساقتاۋ؛
• 200-باپ، 1-بولىك - بوتەن كولىكتى ۇرلاۋ ماقساتسىز زاڭسىز پايدالانۋ؛
• 132-باپ، 4-بولىك - كامەلەتكە تولماعاندى قىلمىس جاساۋعا تارتۋ.
ءىس بويىنشا بارلىعى ءۇش كۇدىكتى بار، ولاردىڭ ەكەۋى كامەلەتكە تولماعان. ولار «ادامدار توبى بولىپ كىسى ءولتىرۋ» جانە «كامەلەتكە تولماعاندى قاتىستىرۋ ارقىلى ادام ۇرلاۋ» باپتارى بويىنشا جاۋاپقا تارتىلىپ جاتىر.
- ءبىز ءىس ماتەريالدارىنىڭ كوشىرمەسىن الدىق جانە سوتقا دايىندالىپ جاتىرمىز. جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ءوتىنىشى تەرگەۋ بارىسىندا ەسكەرىلدى، قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىندالدى جانە ولاردىڭ قورىتىندىسىمەن تانىستىق، - دەدى ادۆوكات جاندوس پالمانوۆ.
ەسكە سالايىق، تالعاردا 2025 -جىلعى 6 -قىركۇيەكتە جانتۇرشىگەرلىك قىلمىس بولدى: بەيتانىس ادام ەر كىسىنى اتىپ، كىشكەنتاي قىزدى الىپ قاشىپ كەتكەن ەدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى مەن كىشكەنتاي قىزدىڭ اناسى بۇرىن جاقىن قارىم-قاتىناستا بولعان. ارالارىندا جانجال شىعىپ، ەر ادام ايەلدىڭ اعاسىن مىلتىقپەن اتىپ تاستاعان. ول العان جاراقاتىنان سول جەردە كوز جۇمعان.
كەيىنىرەك بۇل وقيعا بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتسىزدىگىنە بايلانىستى ءىس قوزعالدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس