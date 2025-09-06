تالعارداعى قاندى وقيعا: بەيتانىس ادام ەر ازاماتتى اتىپ، بالانى الىپ كەتتى
قونايەۆ. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە تالعار قالاسىندا بەيتانىس ادام ەر ازاماتتى اتىپ ءولتىرىپ، ونىڭ قىزىن الىپ كەتكەنى تۋرالى اقپارات تارادى.
وقيعا تۋرالى ادۆوكات گاۋھار ساريەۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حابارلادى.
الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەر ادامدى ءولتىرۋ جانە بالانى ۇرلاۋ فاكتىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى.
- تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، كۇدىكتى مەن جابىرلەنۋشى بۇعان دەيىن جاقىن قارىم-قاتىناستا بولعان. ارالارىندا جانجال شىعىپ، كۇدىكتى جابىرلەنۋشىنىڭ باۋىرىنا اڭشى مىلتىعىمەن وق اتقان. ول وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. قىلمىس جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى كامەلەت جاسقا تولماعان بالانى الىپ، ءىزىن جاسىرعان. قازىرگى تاڭدا كۇدىكتىنىڭ جەكە باسى مەن جۇرگەن جەرى انىقتالدى. ونى ۇستاۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتىر، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
سونىمەن قاتار بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن جەدەل- تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كەيىنىرەك ىشكى ىستەر مينيسترلىگى پوليتسيانىڭ ارنايى جاساعى كامەلەت جاسقا تولماعان بالانى قۇتقارۋ وپەراتسياسىن ءساتتى جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
- بالا بوساتىلدى، ونىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەشقانداي قاۋىپ جوق، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىنى دەرەۋ ۇستاۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتىر.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى ارنايى وپەراتسيانىڭ بارىسىن جەكە باقىلاۋىندا ۇستاپ وتىر.
اۆتور
مەيىرمان لەس