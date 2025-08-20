تالعاردا حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى سوت وتىرىسى باستالدى
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعار اۋداندىق سوتىندا حاسان قاسىمبايەۆ جانە وزگە دە كۇدىكتىلەرگە بايلانىستى سوت وتىرىسى باستالدى.
حاسان قاسىمبايەۆقا ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە بوپسالاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا ايناگۇل تۇقىبايەۆا سوت وتىرىسىنا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىنا رۇقسات بەردى. الايدا جابىرلەنۋشىلەر مەن ايىپتالۋشىلاردى جانە باسقا دا سوت پروتسەسىنە قاتىسۋشىلاردى تۇسىرۋگە تىيىم سالدى.
ايىپتالۋشىلار ورىندىعىندا حاسان قاسىمبايەۆتان بولەك تاعى 5 ادام بار. ودان بولەك سوت وتىرىسىنا ايىپتالۋشىلاردىڭ ادۆوكاتتارى - ەرلان قۇلانبايەۆ پەن نازگۇل تاۋكەنباي، سونداي-اق ەكى جابىرلەنۋشى قاتىسىپ وتىر.
سوتتا تاراپتار تانىستىرىلعاننان كەيىن ادۆوكاتتار پروكۋروردى اۋىستىرۋدى ءوتىنىپ، قارسىلىق ءبىلدىردى. سۋديا ايناگۇل تۇقىبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاراۋ ءۇشىن ءۇزىلىس جاريالادى.
ايتا كەتەيىك، حاسان قاسىمبايەۆ بىلتىر قاراشا ايىندا قاماۋعا الىندى. بۇعان دەيىن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنەن كەيىن تالعارلىقتار ونى «حۋتورسكيە» توبىنىڭ باسشىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
كەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان الەنوۆ كاسىپكەر حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
باس پروكۋراتۋرا تالعاردا ادام ۇرلاپ، ۇرىپ-سوعۋعا قاتىستى ءىستى قايتا قارادى.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى وسى جىلدىڭ 21 -شىلدەسىندە ءىستى ايىپتاۋ اكتىسىمەن وبلىس پروكۋراتۋراسىنا جولداعان. ال وبلىس پروكۋراتۋراسى 29 -شىلدەدە ءىس بويىنشا قۇرىلعان ايىپتاۋ اكتىسىن بەكىتىپ، ءىستى نەگىزىنەن قاراۋ ءۇشىن تالعار اۋداندىق سوتىنا جولدادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان