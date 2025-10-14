ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:15, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    تالعار اۋدانىنا جاڭا پروكۋرور تاعايىندالدى

    قوناەۆ. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ بۇيرىعىمەن جايناربەك كەلدىباي ۇلى مىڭبايەۆ تالعار اۋدانىنىڭ پروكۋرورى بولىپ تاعايىندالدى.

    Жайнарбек Мыңбаев
    Фото: Алматы облысы прокуратурасы

    الماتى وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، جايناربەك مىڭبايەۆ ەڭبەك ءوتىلىن 2012-جىلى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پەتروپاۆل قالاسى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى قىزمەتىندە باستاعان. كەيىن وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ قىلمىستىق قۋدالاۋ باسقارماسىنىڭ پروكۋرورى جانە اعا پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقارعان. 2017-جىلى باس پروكۋراتۋرانىڭ جانىنداعى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اكادەمياسىنىڭ ماگيستراتۋراسىن ۇزدىك بىتىرگەن.

    2017-جىلى باس پروكۋراتۋرانىڭ ءبىرىنشى قىزمەتىنە اعا پروكۋرور جانە 2021-جىلى باس پروكۋروردىڭ كومەكشىسى لاۋازىمدارىن اتقارعان. 2024-جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ باس پروكۋروردىڭ اعا كومەكشىسى - توپ جەتەكشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.

    بۇعان دەيىن تالعار اۋدانىندا پروكۋرور قىزمەتىن ەرلان تاعايەۆ اتقاردى.

    ەسكە سالايىق، كەشە قونايەۆ قالاسىنا جانە قاراساي اۋدانىنا جاڭا پروكۋرور تاعايىندالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
