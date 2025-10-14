تالعار اۋدانىنا جاڭا پروكۋرور تاعايىندالدى
قوناەۆ. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ بۇيرىعىمەن جايناربەك كەلدىباي ۇلى مىڭبايەۆ تالعار اۋدانىنىڭ پروكۋرورى بولىپ تاعايىندالدى.
الماتى وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، جايناربەك مىڭبايەۆ ەڭبەك ءوتىلىن 2012-جىلى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پەتروپاۆل قالاسى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى قىزمەتىندە باستاعان. كەيىن وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ قىلمىستىق قۋدالاۋ باسقارماسىنىڭ پروكۋرورى جانە اعا پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقارعان. 2017-جىلى باس پروكۋراتۋرانىڭ جانىنداعى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اكادەمياسىنىڭ ماگيستراتۋراسىن ۇزدىك بىتىرگەن.
2017-جىلى باس پروكۋراتۋرانىڭ ءبىرىنشى قىزمەتىنە اعا پروكۋرور جانە 2021-جىلى باس پروكۋروردىڭ كومەكشىسى لاۋازىمدارىن اتقارعان. 2024-جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ باس پروكۋروردىڭ اعا كومەكشىسى - توپ جەتەكشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
بۇعان دەيىن تالعار اۋدانىندا پروكۋرور قىزمەتىن ەرلان تاعايەۆ اتقاردى.
ەسكە سالايىق، كەشە قونايەۆ قالاسىنا جانە قاراساي اۋدانىنا جاڭا پروكۋرور تاعايىندالدى.