تاكسيدە جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ كەرەك - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - سەناتور بيبىگۇل جەكسەنباي پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋدى قۇقىقتىق رەتتەۋ جانە سيفرلىق سەرۆيستەر ارقىلى جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
وسى ورايدا دەپۋتات ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان ءوز ساۋالىندا سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى، اسىرەسە جەتكىزۋ جانە جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىندا جۇمىسپەن قامتۋ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، 394 مىڭعا جۋىق ازامات سيفرلىق سەرۆيستەر ارقىلى تابىس تاۋىپ وتىر، ال ينتەرنەت-پلاتفورمالاردى ورىنداۋشىلاردىڭ جالپى سانى كوبەيىپ كەلەدى.
ساۋالدا پلاتفورمالىق ورىنداۋشىلاردا نەگىزگى ەڭبەك كەپىلدىكتەرىنىڭ جوقتىعىنا، سونىڭ ىشىندە تابىستىڭ تۇراقسىزدىعىنا، ساقتاندىرۋدىڭ بولماۋىنا، داۋلاردى شەشۋدىڭ اشىق تەتىكتەرى مەن پلاتفورمالار تاراپىنان قابىلداناتىن ءبىرجاقتى شەشىمدەردەن قورعاۋدىڭ جوقتىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. وسىعان بايلانىستى حالىقارالىق تاجىريبە بۇل سالانى جۇيەلى رەتتەۋگە كوشۋ قاجەتتىگىن كورسەتىپ وتىر.
- سيفرلىق جانە سالىق بويىنشا ينفراقۇرىلىمدى رەتتەۋ بويىنشا مەملەكەتتىك جۇيەلەر مەن پلاتفورمالار اراسىنداعى ينتەگراتسيانى رەتكە كەلتىرىپ، اقپاراتتىق قاتەلىكتەردەن تۋىنداعان بارلىق نەگىزسىز بەرەشەكتەر مەن ءوسىمپۇلداردى اۆتوماتتى تۇردە جويۋ تەتىگىن ەنگىزۋدى قاراستىرۋ كەرەك. سالىق جۇكتەمەسىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك تولەمدەردى ەسەپتەۋ كەزىندە شىعىنداردى، ياعني جانارماي، كولىك جوندەۋدى شەگەرىپ تاستاۋ ادىستەمەسىن دە قاراستىرۋدى ويلاستىرۋ كەرەك. قۇقىقتىق مارتەبە جانە تاريفتىك كەپىلدىكتەر باعىتىندا پلاتفورمالىق جۇمىستىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرەتىن جەكە زاڭنامالىق اكت ازىرلەۋدى، وندا «تاۋەلسىز قىزمەتكەر» مارتەبەسىن بەكىتىپ، ەڭ تومەنگى ساعاتتىق تولەم ستاندارتتارىن ەنگىزۋدى قاراستىرۋ كەرەك، - دەدى بيبىگۇل جەكسەنباي.
سونىمەن قاتار ول پلاتفورمالارداعى ورىنداۋشىلاردى ساقتاندىرۋ ماسەلەسىنە نازار اۋدارۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
سەناتور بۇل سالادا جۇيەلى زاڭنامالىق شارالاردى ازىرلەۋ ەڭبەك نارىعىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەلدەگى پلاتفورمالىق ەكونوميكانىڭ تۇراقتى دامۋىنا جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر دەپۋتاتتار قازاقستاندا تاكسي سالاسىندا 500 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەتىنىن، الايدا بۇل نارىق ءالى كۇنگە دەيىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە رەتتەلمەي وتىرعانىن مالىمدەگەن ەدى.