تاكايچي مەن ترامپ ۆاشينگتوندا نە تۋرالى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچي الەمدىك قاۋىپسىزدىكتى، ەنەرگيا نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن، ءۇندى- تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى جاعدايدى جانە تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىسكەن جاعدايدا مۇناي جەتكىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى Kyodo اگەنتتىگى جازدى.
تاكايچي ترامپتى «الەمگە بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ اكەلەتىن جالعىز ادام» دەپ مالىمدەدى. سونداي-اق ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى جاعدايدا باسقا ەلدەردى كۇش-جىگەرگە تارتۋ ارقىلى وعان كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى ول اق ءۇيدىڭ باسشىسىنا جەكە كەزدەسۋ كەزىندە مالىمدەدى.
كەلىسسوزدەردىڭ اشىق بولىگىندە تاكايچي يراننىڭ يادرولىق قارۋدى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى قولايسىز ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق قاقتىعىس جاعدايىندا مۇناي جەتكىزۋگە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ ارتۋىن ەسكەرە وتىرىپ، «الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتى تۇراقتاندىرۋ» شارالارى تۋرالى ۇسىنىس جاسادى.
تاكايتي ترامپقا قىتايدىڭ ىقپالى كۇشەيىپ تۇرعاندا ءۇندى- تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى قاۋىپسىزدىك جاعدايى ءالى دە شيەلەنىستى ەكەنىن ەسكە سالدى. اسىرەسە امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ ءبىر بولىگى ايماقتان تاياۋ شىعىسقا اۋىستىرىلعانى تۋرالى حابارلارعا نازار اۋداردى.
امەريكا پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، جاپونيا سوڭعى كۇندەرى يرانعا قارسى قاقتىعىسقا بايلانىستى «بەلسەندىرەك بولا باستاعانىن» اتاپ ءوتتى. ول ۆاشينگتوننىڭ وداقتاستارىنا، سونىڭ ىشىندە توكيوعا، الەمدىك مۇناي ساۋداسى ءۇشىن ماڭىزدى سۋ جولى — ورمۋز بۇعازىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى جەتكىلىكسىز ءرولى ءۇشىن نارازىلىق ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار، ول جاپونيانىڭ ا ق ش- تان «كوپ مولشەردە» اسكەري تەحنيكا ساتىپ العانىن قۇپتادى.
ساناە تاكايتي ا ق ش پرەزيدەنتىمەن بايلانىسىن 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا توكيودا، جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە كەلگەن العاشقى ايەل بولعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي- اق جولعا قويا باستاعان. تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس باستالعالى بەرى توكيو ۆاشينگتونمەن بەرىك وداقتاستىقتى ساقتاپ، سونىمەن قاتار تەگەرانمەن دوستىق قارىم- قاتىناستى ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن تەپە- تەڭدىك ورناتۋعا ءماجبۇر.
تاكايچي ۇكىمەتى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەرىن رەسمي تۇردە قولداۋدان نەمەسە زاڭدى تۇردە باعالاۋدان باس تارتتى. كەيبىر ەلدەر مەن ۇيىمدار ونى حالىقارالىق قۇقىقتى بۇزاتىن الدىن الا سوققىلار دەپ سانايدى.
سونىمەن بىرگە جاپونيا يراننىڭ تاياۋ شىعىستاعى باسقا ەلدەرگە جاساعان شابۋىلدارىن ايىپتادى، بۇل بەيبىت تۇرعىنداردىڭ مەرت بولۋىنا اكەپ سوقتى.
بۇعان دەيىن جاپونيا تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى ءوزىنىڭ ستراتەگيالىق قورىنداعى مۇنايدى ساتا باستاعانى تۋرالى جازدىق. جاپونيانىڭ جالپى مۇناي قورى مەملەكەتتىك جانە جەكە قورلاردى قوسقاندا ەلدىڭ 254 كۇندىك قاجەتتىلىگىن وتەيدى، بۇل شامامەن 470 ميلليون باررەلدى قۇرايدى.