    22:31, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاجىكستان يرانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى

    استانا. KAZINFORM - تاجىكستان ۇكىمەتى پرەزيدەنت ەمومالي راحموننىڭ بۇيرىعىمەن يران حالقىنا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Таджикистан направил гуманитарную помощь Ирану
    Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

    ت ر باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، گۋمانيتارلىق كومەك 3610 توننا جۇكتى قۇرايدى، ونىڭ ىشىندە 45 توننا ءدارى- دارمەك، سانيتارلىق- گيگيەنالىق تاۋارلار، بالالار كيىمدەرى، ءتۇرلى ازىق-تۇلىك ونىمدەرى، تۇرمىستىق زاتتار، توسەك-ورىن جابدىقتارى، شاتىرلار، قۇرىلىس ماتەريالدارى جانە باسقا دا قاجەتتى زاتتاردىڭ ۇلكەن كولەمى.

    - 18 -ناۋرىزدا 110 ءىرى جۇك كولىگىنەن تۇراتىن تاجىكستاندىق گۋمانيتارلىق كومەك كەرۋەنى. يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا جول تارتىپ، جاقىن ارادا دوستاس جانە باۋىرلاس ەلگە جەتەدى، - دەپ قوستى باسپا ءسوز قىزمەتى.

    بۇعان دەيىن ازەربايجان يرانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرگەنىن حابارلادىق.

    Бақытжол Кәкеш
