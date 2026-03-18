تاجىكستان يرانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى
استانا. KAZINFORM - تاجىكستان ۇكىمەتى پرەزيدەنت ەمومالي راحموننىڭ بۇيرىعىمەن يران حالقىنا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ت ر باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، گۋمانيتارلىق كومەك 3610 توننا جۇكتى قۇرايدى، ونىڭ ىشىندە 45 توننا ءدارى- دارمەك، سانيتارلىق- گيگيەنالىق تاۋارلار، بالالار كيىمدەرى، ءتۇرلى ازىق-تۇلىك ونىمدەرى، تۇرمىستىق زاتتار، توسەك-ورىن جابدىقتارى، شاتىرلار، قۇرىلىس ماتەريالدارى جانە باسقا دا قاجەتتى زاتتاردىڭ ۇلكەن كولەمى.
- 18 -ناۋرىزدا 110 ءىرى جۇك كولىگىنەن تۇراتىن تاجىكستاندىق گۋمانيتارلىق كومەك كەرۋەنى. يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا جول تارتىپ، جاقىن ارادا دوستاس جانە باۋىرلاس ەلگە جەتەدى، - دەپ قوستى باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن ازەربايجان يرانعا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرگەنىن حابارلادىق.