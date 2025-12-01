تاجىكستان باسشىسى تاجىك-اۋعان شەكاراسىندا قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ەمومالي راحمون اۋعانستانمەن شەكاراداعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قاۋىپسىزدىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
شەنەۋنىكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى اپتادا اۋعانستان تاراپىنان تاجىكستانعا ەكى رەت وق اتىلدى، سالدارىنان بەس ادام قازا تاۋىپ، تاعى بەس ادام جاراقات الدى.
- مەملەكەت باسشىسى ەمومالي راحمون اۋعانستان ازاماتتارىنىڭ زاڭسىز جانە ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەرىن قاتاڭ ايىپتاپ، جاۋاپتىلارعا جاعدايدى شەشۋ جانە مۇنداي وقيعالاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ءتيىمدى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى، - دەپ حابارلادى تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ 26 -قاراشاسىنا قاراعان ءتۇنى حاتلون وبلىسىنداعى «يەل» شەكارا وتريادىنىڭ جاۋاپتى ايماعىندا ورنالاسقان «شوحين سم» التىن ءوندىرۋ زاۋىتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ بازاسىنا اۋعانستاننان قارۋلى شابۋىل جاسالدى. شابۋىل اتىس قارۋى مەن گراناتالارمەن جابدىقتالعان پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتىن قولدانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلدى.
الدىڭعى جەكسەنبىدە حاتلون وبلىسىنىڭ دارۆازا اۋدانىندا قارۋلى ادامداردىڭ شابۋىلى كەزىندە ەكى قىتايلىق جول جۇمىسشىسى قازا تاپتى. شابۋىل اۋعان تاراپىنان جاسالعان دەپ حابارلاندى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا