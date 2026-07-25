تاجىكستاندا كامەلەتكە تولماعان بالالار نەكەگە تۇرۋعا رۇقسات الدى
استانا. KAZINFORM - تاجىكستاندا 400-دەن استام كامەلەتكە تولماعان بالا رەسپۋبليكا جوعارعى سوتىنىڭ شەشىمى بويىنشا نەكەگە تۇرۋعا رۇقسات الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
باسپاءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا تاجىكستان جوعارعى سوتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ابدۋكاححور تاگوزودا جىل باسىنان بەرى سوتتارعا نەكە جاسىن تومەندەتۋ تۋرالى 503 ءوتىنىش تۇسكەنىن حابارلادى. ولاردى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا 423 كامەلەتكە تولماعان بالاعا نەكەگە تۇرۋعا رۇقسات ەتىلدى.
ول جىل سايىن وتىنىشتەر سانى ازايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ماسەلەن، 2025 -جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە سوتتار نەكە جاسىن تومەندەتۋ تۋرالى 1,3 مىڭنان استام ءوتىنىشتى قاراعان.
سپيكەر مالىمدەمەلەردىڭ كوپشىلىگى اۋىر ماتەريالدىق جاعدايعا، اتا-انا مەن قامقورشىلاردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر نەكە قيۋ جانە وتباسىن قۇرۋ جاس جىگىتتىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتسە، سوت نەكە جاسىن تومەندەتۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ابدۋكاحور تاگوزودا.
سونىمەن بىرگە ول ەرتە نەكە ءالى دە وتكىر الەۋمەتتىك ماسەلەلەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. ويتكەنى جاستار كوبىنەسە وتباسىلىق ومىرگە دايىن ەمەس.
كەيىنگى جىلدارداعى ەرتە نەكە سانىنىڭ تۇراقتى تومەندەۋ تەندەنسياسىنا قاراماستان، بۇل ماسەلە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ نازارىندا.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 23 مىڭنان استام قازاقستاندىق تۋريست تاجىكستانعا بارعان.