تاجىكستان مەن قىرعىزستان اۋداندارى جاپپاي ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى
استانا. قازاقپارات - 14- تامىز كۇنى تاجىكستاننىڭ بىرنەشە قالالارى مەن اۋداندارى، سونداي-اق بىشكەكتىڭ بىرنەشە اۋدانى جاپپاي ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى.
تاجىكستاننىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى وعان نۋرەك سۋ ەلەكتر ستانسياسىنداعى اگرەگاتتاردىڭ جوعارى جۇكتەمەگە شىداماي توقتاپ قالۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەيدى.
الايدا، بۇل اقپارات ءالى رەسمي تۇردە راستالعان جوق.
دەرەككوز مالىمەتىنشە، ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن جەدەل شتاب قۇرىلدى. ماماندار ەلەكتر قۋاتىنىڭ ءسونۋ سەبەبىن تەكسەرىپ، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بىشكەك قالاسىنىڭ، سونداي-اق چۋي جانە ىستىقكول وبلىستارىنداعى بىرنەشە اۋىل تۇرعىندارى دا جارىقسىز قالعانىن ايتىپ، ەلەكتر قۋاتىنىڭ توقتاعانىنا شاعىمداندى.
Economist.kg مالىمەتىنشە، ەلەكتر قۋاتىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋ مەرزىمى ءالى بەلگىسىز.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇگىن الماتىنىڭ ءتورت اۋدانىندا جانە الماتى وبلىسىنىڭ 10 اۋدانىندا ەلەكتر قۋاتى ءوشىرىلدى.
الماتىدا جارىق وشۋىنە بايلانىستى 9 بالدىق كەپتەلىس پايدا بولدى.