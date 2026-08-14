KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تاجىكستان قازاقستانمەن تەڭگە مەن تاجىك رۋبلى تۋرالى كەلىسىمنىڭ كۇشىن جويدى

    ستانا. KAZINFORM - تاجىكستان تەڭگە مەن تاجىك رۋبلىنىڭ ءوزارا ايىرباستالۋى تۋرالى قازاقستانمەن جاسالعان كەلىسىمنىڭ كۇشىن جويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Флаг Казахстан Таджикистан Қазақстан Тәжікстан
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    2026 -جىلدىڭ 30 -ماۋسىمىندا تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى «تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، تاجىكستان ۇلتتىق بانكى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى اراسىنداعى 1999 -جىلعى 16- جەلتوقسانداعى تاجىك رۋبلى مەن قازاقستاندىق تەڭگەنىڭ ايىرباس باعامدارىنىڭ ءوزارا ايىرباستالۋىن جانە تۇراقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى تۋرالى كەلىسىمدى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى» قاۋلى قابىلدادى.

    شەشىم تەك رەسمي سيپاتقا يە: تاجىك رۋبلى 2000 -جىلى سومونيمەن اۋىستىرىلعان كەزدە جويىلدى. قازاقستان كەلىسىمنەن 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىندا باس تارتتى.

    تاجىك رۋبلى تاۋەلسىز تاجىكستاننىڭ العاشقى ۇلتتىق ۆاليۋتاسى بولدى. ول 1995 -جىلى 10-مامىردا اينالىمعا ەنگىزىلدى. 2000 -جىلدىڭ 30-قازانىندا ونىڭ ورنىنا رەسپۋبليكانىڭ جاڭا ۇلتتىق ۆاليۋتاسى، العاشقى تاجىك مەملەكەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى يسمايل سومونيدىڭ ەسىمىمەن اتالعان سوموني ەنگىزىلدى.

    ايتا كەتەلىك اۋعانستان تاراپىنان اتىلعان وقتان تاجىكستان ازاماتشاسى قازا تاپتى.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور