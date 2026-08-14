تاجىكستان قازاقستانمەن تەڭگە مەن تاجىك رۋبلى تۋرالى كەلىسىمنىڭ كۇشىن جويدى
ستانا. KAZINFORM - تاجىكستان تەڭگە مەن تاجىك رۋبلىنىڭ ءوزارا ايىرباستالۋى تۋرالى قازاقستانمەن جاسالعان كەلىسىمنىڭ كۇشىن جويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
2026 -جىلدىڭ 30 -ماۋسىمىندا تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى «تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، تاجىكستان ۇلتتىق بانكى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى اراسىنداعى 1999 -جىلعى 16- جەلتوقسانداعى تاجىك رۋبلى مەن قازاقستاندىق تەڭگەنىڭ ايىرباس باعامدارىنىڭ ءوزارا ايىرباستالۋىن جانە تۇراقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى تۋرالى كەلىسىمدى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى» قاۋلى قابىلدادى.
شەشىم تەك رەسمي سيپاتقا يە: تاجىك رۋبلى 2000 -جىلى سومونيمەن اۋىستىرىلعان كەزدە جويىلدى. قازاقستان كەلىسىمنەن 2024 -جىلدىڭ مامىر ايىندا باس تارتتى.
تاجىك رۋبلى تاۋەلسىز تاجىكستاننىڭ العاشقى ۇلتتىق ۆاليۋتاسى بولدى. ول 1995 -جىلى 10-مامىردا اينالىمعا ەنگىزىلدى. 2000 -جىلدىڭ 30-قازانىندا ونىڭ ورنىنا رەسپۋبليكانىڭ جاڭا ۇلتتىق ۆاليۋتاسى، العاشقى تاجىك مەملەكەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى يسمايل سومونيدىڭ ەسىمىمەن اتالعان سوموني ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەلىك اۋعانستان تاراپىنان اتىلعان وقتان تاجىكستان ازاماتشاسى قازا تاپتى.