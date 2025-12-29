تاشكەنتتە قازاق مەكتەپتەرىنە مامان دايىندايتىن ءبىلىم ورداسى بار
استانا. قازاقپارات - تاشكەنتتەگى نيزامي ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى كافەدراسى بار. مۇندا وزبەكستانداعى قازاق مەكتەپتەرى ءۇشىن مۇعالىم ماماندارى وقىتىلادى.
ۇجىم الداعى ۋاقىتتا قازاقستانداعى جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، بىرىگىپ جۇمىس ىستەۋدى جوسپارلاپ وتىر. وزبەكستاننىڭ التى بىردەي ج و و- ندا قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى كافەدراسى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ەكەۋى تاشكەنت پەن شىرشىقتا، ءتورت ۋنيۆەرسيتەت قازاقتار كوپ قونىستانعان نوكىس پەن ناۋايى شاحارلارىندا. بارلىعى وسى ەلدەگى قازاق مەكتەپتەرى ءۇشىن مامان دايارلايدى. تۇلەكتەردىڭ كەيبىرى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە دە ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
جاننۇر امانگەلديەۆا، ستۋدەنت:
- ءتورت جىل بويى ءبىلىم الدىق ءارى ءتۇرلى شارالارعا، ادەبي كەشتەرگە قاتىستىق، مۇنىڭ بارلىعى ءبىزدىڭ بولاشاقتا تاڭداعان ماماندىعىمىزعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىمىزدى ارتتىرىپ، بىلىكتىلىگىمىزدى اسىردى دەسەك بولادى.
نيزامي اتىنداعى ۇلتتىق پەداگوگيكا ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى كافەدراسىنىڭ جۇمىس ىستەپ جاتقانىنا 70 جىلدان اسقان. وسى ۋاقىت ارالىعىندا سان مىڭداعان بىلىكتى مامان تۇلەپ ۇشتى. ساباقتى ءوز انا تىلىندە وقيتىن جاستار قازاقتىڭ اقىن جازۋشىلارىنىڭ شىعارمالارىنا قانىق.
نۇرجان ابدۋۆاليتوۆ، پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، دوتسەنت:
- قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىن مۇمكىندىگىنشە ينتەراكتيۆتى ادىستەردى قولدانا وتىرىپ وقىتامىز. جاستاردىڭ كەلەشەكتە وزىندىك پىكىرگە يە بولعان، قورىتىندى شەشىم قابىلداي الاتىن جاستاردى تاربيەلەۋگە بار كۇشىمىزدى سالىپ جاتىرمىز. قازىر مۇندا 100 ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر. ءبىر كۋرستاعى 25 ستۋدەنتتىڭ اراسىندا ون بالا تەگىن ءبىلىم الادى. قازاقستانمەن بايلانىستى نىعايتۋ ماقساتىندا بىزدەگى جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋ كوزدەلىپ وتىر.
24.kz