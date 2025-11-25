تاشكەنتتە اۋا ساپاسى ناشارلاپ بارادى
تاشكەنت. KAZINFORM - كەيىنگى ەكى اپتاعا جۋىق ۋاقىت ىشىندە تاشكەنتتەگى اۋا ساپاسى كۇرت ناشارلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل كۇندەرى قالانىڭ اسپانىن تۇمانعا ۇقساس تۇتاس شاڭ كومكەردى. اتاپ ايتقاندا، بۇگىن اۋانىڭ لاستانۋى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى بەكىتكەن ستاندارتتان 29,4 ەسە اسىپ ءتۇستى. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى دا شاھاردىڭ اۋاسىمەن تىنىستاۋ باس اۋرۋ جانە السىزدىككە سەبەپ بولىپ جاتقانىن جازعان.
بۇل رەتتە 25 -قاراشادا ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تۇرعىنداردىڭ ۇيالى تەلەفوندارىنا حابارلاما جولدادى. وندا ۆەدومستۆو قالاداعى شاڭنان جرۆي- ءدىڭ ءورشۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەپ، ودان ساقتانۋ ماقساتىندا كوشەدە جانە ادامدار كوپ جينالاتىن ورىنداردا مەديتسينالىق بەتپەردە تاعۋدى ۇسىندى.
ەكولوگيالىق احۋالدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى وزبەكستان بيلىگى شۇعىل شارالار قابىلداۋعا كىرىستى. ياعني، بۇگىن ەل پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆتىڭ جارلىعىمەن تاشكەنتتەگى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ باعىتىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىراتىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى.
كوميسسيا شاھاردى شاڭ باسقان ۋاقىتتاردا كاسىپورىنداردىڭ، جىلۋمەن جابدىقتاۋ مەكەمەلەرىنىڭ جۇمىسىن توقتاتىپ، كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزۋگە ۋاكىلەتتى. سونداي-اق، ول جۇك كولىكتەرىنىڭ تاشكەنتكە كىرۋىنە ۋاقىتشا تىيىم سالۋ، تەمىر تۇلپارلاردىڭ قالادا جۇپ جانە تاق كۇندەر بويىنشا ءجۇرۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى.
جارلىققا سايكەس، كوميسسيا جىلىجايلار مەن اۋانى لاستايتىن وزگە دە نىسانداردىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا نەمەسە تولىق توقتاتۋعا قۇقىلى. مۇنىمەن بىرگە، تاشكەنتتەن تىس جەرگە كوشىرۋ قاجەت دەپ تانىلعان كاسىپورىندار مەن ونەركاسىپتىك ايماقتار انىقتالادى.
شاڭدى باساتىن قۇرىلعىلاردى پايدالانۋ مىندەتتى بولادى، تيىسىنشە قۇرىلىس جۇمىستارىنا قويىلاتىن تالاپتارعا وزگەرىس ەنگىزىلەدى. وزەن، ارنا مەن ارىقتاردىڭ بويىنا عيمارات تۇرعىزۋعا تىيىم سالىنادى. سونىمەن قاتار، كۇز جانە كوكتەم مەزگىلدەرىندە قالاداعى اعاشتار مەن كوشەتتەردى جۋۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى.
شاۆكات ميرزيەۆ ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا باعىتتالعان اتالعان شارالار لەگىن 2026 -جىلدىڭ 1- ناۋرىزىنا دەيىن ىسكە اسىرۋدى تاپسىردى.
جارلىقتا قامتىلعان تاعى ءبىر ماڭىزدى جوبا - تاشكەنتتىڭ اينالاسىنداعى بارلىق جىلىجايلاردى گازعا كوشىرۋ. بۇل تاپسىرمانى ورىنداۋ ءۇشىن كاسىپكەرلەر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن ءبىر اپتا ىشىندە كەلىسىمشارت جاساۋى ءتيىس. كوكتەم، جازدا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا اعاشتى اۋىز سۋمەن سۋارۋ شەكتەلەدى، بۇعان قوسا ۇيگە ارنالعان اۋا تازارتقىش قۇرىلعىلارىنىڭ يمپورتىنا سالىناتىن باج سالىعى الىنىپ تاستالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وزبەكستاننىڭ ەكولوگيا جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى ۇلتتىق كوميتەتى ونەركاسىپتىك كاسىپورىنداردان 1 -جەلتوقسانعا دەيىن اۋانى لاستايتىن شىعارىندىلاردى ەكى ەسە ازايتۋدى تالاپ ەتتى. مۇنىمەن بىرگە جاۋاپتى ۆەدومستۆو بىرنەشە كۇن بۇرىن باس شاھارداعى سۋبۇرقاقتاردى قايتا ىسكە قوستى. سونىمەن قاتار، كوشەلەرگە ارنايى كولىكتەرمەن سۋ شاشىپ، شاڭدى باسۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاننىڭ ءىرى قالالارىندا قورشاعان ورتاعا زالال كەلتىرەتىن كاسىپورىنداردى اشۋعا تىيىم سالىنادى. مۇنىمەن بىرگە، ەل ۇكىمەتى قالاداعى ءىرى كاسىپورىنداردى شەت ايماقتارعا كوشىرەدى.
اۆتور
ءاليحان اسقار