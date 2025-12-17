تابىس دەكلاراتسياسىن تاپسىرۋدىڭ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ءبىرجانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تابىس دەكلاراتسياسىن تاپسىرۋدىڭ ءتارتىبى وزگەرەتىنىن ايتتى.
- ماجىلىستە ءسىز الداعى 5 جىلدىڭ كولەمىندە مىندەتتى تابىس دەكلاراتسياسى قولدانىستان الىنۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدىڭىز. ونىڭ العاشقى قادامى تابىس دەكلاراتسياسىن الدىن الا اۆتوماتتى تۇردە تولتىرۋ رەجيمىن ەنگىزۋ بولاتىنىن ايتتىڭىز. بۇل بۇكىل ازاماتتاردىڭ تابىس دەكلاراتسياسىنان باس تارتاسىزدار دەگەن ءسوز بە؟ - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
ەرجان ءبىرجانوۆ قارجى مينيسترلىگىنىڭ نەمەسە قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ جەكە قالاۋى ەمەس ەكەنىن، الەمدەگى تاجىريبە وسىلاي ويىسىپ جاتقانىن ايتتى.
- جاڭا سالىق كودەكسىندە دەكلاراتسيانى الدىن الا اۆتوماتتى تۇردە تولتىرۋ ەلەمەنتى قاراستىرىلعان. كەلەسى جىلدان باستاپ شاعىن بيزنەسكە وسىنداي مۇمكىندىك ۇسىنامىز. ءارى قاراي وسى فۋنكتسيانىڭ اياسىن كەڭەيتە بەرەمىز. ال ءىرى بيزنەسپەن «كولدەنەڭ مونيتورينگ» جوباسىن قولعا العانبىز. ءىرى بيزنەس بىزگە ىشكى ەسەپتەرىنىڭ ءبارىن، قۇجاتتارىن تاپسىرادى. سول ارقىلى بۇكىل دەڭگەيدەگى وپەراتسيالاردىڭ مازمۇنىن تۇگەل كورە الامىز. وسىنىڭ ارقاسىندا دەكلاراتسيا تاپسىرۋدىڭ قاجەتى دە بولماي قالادى. قازىر بيزنەسپەن جوبانى سالىق تولەۋشىلەردىڭ باسقا ساناتتارىنا دا قولدانۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ەگەر ءبارى تسيفرلىق فورماتتا بولسا، ونلاين قۇجات الماسۋدى جولعا قويا الساق، دەكلاراتسيا تاپسىرۋدىڭ قاجەتى وزدىگىنەن جويىلادى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
سونداي-اق، ول الدىن الا تولتىرىلعان دەكلاراتسيانى سالىق تولەۋشىگە مەملەكەتتىك كىرىستەر قىزمەتىنىڭ ءوزى ۇسىناتىنىن ايتادى.
- ءبىز باسقا مەملەكەتتىك ورگانداردان، ۇيىمداردان دەرەكتەر جيناپ، سالىق تولەۋشىنىڭ وزىنە كورسەتەمىز. بۇل ءبىر قىزمەتتىڭ ءتۇرى دەۋگە دە بولادى. سالىق تولەۋشى وسى الدىن الا تولتىرىلعان دەكلاراتسيانىڭ راستىعىمەن كەلىسە دە الادى، تۇزەتە دە الادى. بۇل جەردە ءبىز سالىق تولەۋشىنىڭ ءرولىن وزىمىزگە تولىق الامىز، كەيىن ول دەكلاراتسيا وزگەرتىلمەيدى دەگەن ءسوز ەمەس. سالىق تولەۋشى «جوق، مىنا كورسەتىلگەندى تابىس دەپ ەسەپتەمەيمىن» دەپ تە ايتا الادى. وسىلاي تۇزەتۋ ەنگىزە الادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇعان دەيىن ول جىل سوڭىنا دەيىن ساياسي قىزمەتشىلەر سالىق دەكلاراتسيالارىن جاريالايتىنىن ايتقان ەدى.
ەسىمجان ناقتىباي