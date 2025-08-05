تاۋارلاردىڭ مەملەكەتتىك كاتالوگى نە ءۇشىن كەرەك
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ تاۋارلاردى ءوندىرۋدىڭ بارلىق پروتسەسىن باقىلايتىن ۇلتتىق كاتالوگ ەنگىزۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى.
- مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ مىندەتىن قويدى. كورىپ وتىرعانىمىزداي، ساۋدا سالاسىندا جۇيەلى جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. تاۋارلاردى تولىق قاداعالاۋ جانە سايكەستەندىرۋ اياسىندا تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تاۋارلاردى وندىرۋدەن نەمەسە اكەلۋدەن باستاپ، كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدادا وتكىزۋگە دەيىنگى بارلىق كەزەڭدى جىكتەۋدىڭ نەگىزى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، «استانا-1» جانە «ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالار» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ قىزمەتى ينتەگراتسيالاندى.
- الايدا، تاۋارلاردى سيفرلىق قاداعالاۋدىڭ قولدانىستاعى جۇيەسى ونىمدەردىڭ شەكتەۋلى ساناتىن عانا قامتيدى جانە ءار جەردە بولەك-بولەك ورنالاسقان انىقتاما مەن دەرەك فورماتىنا سۇيەنەدى. وسىعان بايلانىستى قارجى جانە ساۋدا مينيسترلىگى باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تاۋارلاردىڭ ۇلتتىق كاتالوگىن بارلىق سالادا ەنگىزۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ قاجەت. بيزنەستى وسىعان بەلسەندى تۇردە اتسالىسۋعا شاقىرامىن، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ تاۋاردى تاڭبالاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن كاسىپكەرلەرگە ءتۇسىندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلمەي جاتقانىن ايتقان ەدى.