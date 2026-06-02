«تاپانشا تاقاپ، وزەننەن وتكىزدى»: قازاق جىگىتى قۇلدىققا قالاي تۇسكەننىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق ازامات ساكەن قابيۋللا اندرەي مالاحوۆ جۇرگىزەتىن شوۋدا قالاي ميانمادا قۇلدىققا تۇسكەنىن ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
استانا تۇرعىنى ساكەن قابيۋللا جۇمىستان قىسقارعاننان كەيىن جاڭا جۇمىس ىزدەي باستاعان. ول ينتەرنەتتەگى سايتتاردىڭ بىرىنەن ايىنا 4 مىڭ دوللارعا دەيىن جالاقى ۇسىنعان تەحنيكالىق قولداۋ قىزمەتىنىڭ اعا مامانى ۆاكانسياسىن تاپقان.
ەر ادامنىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس بەرۋشى كۇمان تۋدىرماعان. كومپانيا وعان ۇشاق بيلەتىن الىپ بەرىپ، Thailand ەلىنە جىبەرگەن، قوناقۇيگە ورنالاستىرىپ، كۇندەلىكتى شىعىندارىنا اقشا بەرگەن. كەيىن جۇمىس ۆيزاسى دايىن بولعانشا كۇتۋ قاجەتتىگىن ايتقان. بىرنەشە كۇننەن كەيىن ساكەننىڭ سوڭىنان كولىك كەلىپ، كورشى قالاعا ەڭبەك كەلىسىمشارتىنا قول قويۋ ءۇشىن باراتىنىن حابارلاعان. الايدا ونى كەڭسەگە ەمەس، Myanmar شەكاراسىنا قاراي الىپ كەتكەن. جولدا كولىككە بەيتانىس ەر ادام ءمىنىپ، قولىنداعى تاپانشاسىن ادەيى كورسەتكەن. كەيىن بەلگىلى بولعانداي، قازاقستاندىقتى ەكى ەل شەكاراسىنداعى وزەنگە جەتكىزىپ، قايىقپەن ميانما اۋماعىنا وتكىزگەن. سول جەردە ول قىلمىستىق توپتىڭ قولىنا ءتۇسىپ، تۇتقىندا بولعان.
24.kz