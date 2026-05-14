ۆەتنامدا ءبىلىم الۋ ءۇشىن 3 ءبىلىم گرانتى ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن ۆەتنام رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى كەلىسىم شەڭبەرىندە ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا باكالاۆريات باعدارلامالارى بويىنشا 2026-2027 وقۋ جىلدارىنا وقۋعا قۇجاتتار قابىلداۋدى جاريالايدى.
قازاقستان ازاماتتارىنا «باكالاۆريات» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا 3 گرانت ءبولىندى.
وقۋ ءتىلى - ۆەتنام ءتىلى.
ۆەتنام ءتىلىن مەڭگەرمەگەن ۇمىتكەرلەر ۆەتنام جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىر جىلدىق تىلدىك كۋرسىنان وتە الادى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن ساۋالنامانىڭ اپپليكاتسيالىق نىسانىن تولتىرۋ قاجەت. تولتىرۋ كەزىندە تىزىمنەن ج و و تاڭداۋ كەرەك. ماماندىقتار تىزىمىمەن تاڭدالعان ۋنيۆەرسيتەتتىڭ سايتىندا تانىسۋعا بولادى.
گرانت كەلەسى شىعىنداردى قامتيدى:
تەگىن وقۋ؛
جاتاقحانادا تۇرۋ؛
شاكىرتاقى.
قۇجاتتاردى 2026-جىلعى 15-مامىردان باستاپ 2026-جىلعى 12-ماۋسىمدى قوسا العاندا «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى نەمەسە «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق- دا قولما-قول تاپسىرۋعا بولادى.
شەتەلدە وقۋعا ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋ كەلەسى تۋرلار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى:
تاۋەلسىز ساراپتامالىق كوميسسيا مۇشەلەرىمەن ۇمىتكەرلەردىڭ دەربەس اڭگىمەلەسۋىن ونلاين رەجيمدە وتكىزۋ.
ۇمىتكەرلەردىڭ ماتەريالدارىن قاراۋ جانە قورىتىندى كوميسسيانىڭ شەشىم شىعارۋى.
ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋ ءۇشىن نەگىزگى ولشەمشارتتار:
بالدىق جۇيە بويىنشا شەت ءتىلىن ءبىلۋ دەڭگەيى؛
ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتىڭ بالدىق جۇيە بويىنشا ورتاشا بالى؛
تاۋەلسىز ساراپتامالىق كوميسسيانىڭ باعاسى.
قاعيدالاردىڭ 17-تارماعىنا سايكەس، حالىقارالىق شارتتار/كەلىسىمدەر شەڭبەرىندە شەتەلدە وقۋعا ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋ كەزىندە بالل تەڭ بولعان جاعدايدا مىنا تومەندەگىلەر باللمەن باسىمدىققا يە بولادى (كەلەسى رەتپەن):
جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛
«دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ەسەپكە الۋ قۇجاتتاماسىنىڭ نىساندارىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2020-جىلعى 30-قازانداعى № ق ر د س م 175/2020 بۇيرىعىمەن (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 21579 بولىپ تىركەلگەن) بەكىتىلگەن № 072/ۋ نىسانى بويىنشا مەديتسينالىق انىقتاما (شەتەلگە شىعاتىندار ءۇشىن) ۇسىنعان، مەديتسينالىق قورىتىندىعا سايكەس ءتيىستى شەتەلدىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋعا بولاتىن بالا كەزىنەن مۇگەدەكتەر جانە مۇگەدەك بالالار؛
كوپ بالالى وتباسىنان شىققان بالالار؛
اۋىلدىق ەلدى مەكەننەن شىققان، سوڭعى 2 (ەكى) جىلدا اۋىلدىق ەلدى مەكەندە تۇراتىن ۇمىتكەرلەر؛
شەتەلدىك جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنان شاقىرۋى بار ۇمىتكەرلەر، سونداي-اق شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋشىلار.
ىرىكتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ۇسىنىلعان ۇمىتكەرلەردىڭ ءتىزىمى قابىلداۋشى تاراپقا جىبەرىلەدى. سوڭعى شەشىمدى قابىلداۋشى تاراپ قابىلدايدى.
قۇجات تاپسىرۋ بويىنشا تولىق اقپاراتپەن جادىنامادان تانىسۋعا بولادى. 21-تارماقتىڭ 4) تارماقشاسىنا سايكەس كونكۋرس جەڭىمپازىنىڭ شەتەلدە اكادەميالىق وقۋدى اياقتاعاننان كەيىن مىندەتتى تۇردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا قايتا ورالۋى جانە (ءبىر) جىل مەرزىممەن ۇزدىكسىز ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋى كوزدەلگەن.
