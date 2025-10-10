ت م د-نى قارقىندى، بولاشاققا نىق قادام باسقان ۇيىم رەتىندە نىعايتا الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دوستاستىقتىڭ حالىقارالىق بايلانىستارىن جانداندىرۋدى دايەكتى تۇردە قولدايدى، دەدى بۇگىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا سويلەگەن سوزىندە.
- ماقساتىمىز ورتاق - دوستاستىقتى جاسامپازدىق پەن ورلەۋدىڭ، جاڭا يدەيالار مەن مۇمكىندىكتەردىڭ كەڭىستىگىنە اينالدىرۋ- ، دەي كەلە پرەزيدەنت ت م د-نىڭ الەمدىك ارەناداعى ابىروي-بەدەلىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- ەستەرىڭىزدە بولسا، 2023 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا ت م د-نىڭ بايقاۋشىلارى مەن سەرىكتەسى ينستيتۋتى بەكىتىلدى. بۇل باستامانىڭ العاشقى ناتيجەلەرى بايقالا باستاعانىن ريزاشىلىقپەن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇگىن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا بايقاۋشى مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايمىز. بۇل وقيعا ەۋرازيانىڭ ايماقتىق قۇرىلىمدار ىقپالداستىعى تاريحىنىڭ جاڭا پاراعىن اشادى. بۇدان بولەك، ماسكەۋدەگى سامميتتە قازاقستان ۇسىنعان «ت م د پليۋس» فورماتىندا قارىم-قاتىناس ورناتۋدى قولدايمىز. اتالعان قادام ت م د-نىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ءرولىن نىعايتا تۇسەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ءسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كەڭەستىڭ كەلەسى جىلى ۇيىمعا تۇرىكمەنستاننىڭ ءتوراعالىق ەتۋ جونىندەگى شەشىمىنە قولداۋ ءبىلدىردى.
- تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار گۋربانگۋلىەۆيچ بەردىمۇحامەدوۆتى وسى ماڭىزدى ءارى قۇرمەتتى ميسسيانى قولعا الۋىمەن قۇتتىقتايمىن. ماقساتىمىز ورتاق - دوستاستىقتى جاسامپازدىق پەن ورلەۋدىڭ، جاڭا يدەيالار مەن مۇمكىندىكتەردىڭ كەڭىستىگىنە اينالدىرۋ. بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى ت م د-نى قارقىندى، ءتيىمدى ءارى بولاشاققا نىق قادام باسقان حالىقارالىق ۇيىم رەتىندە نىعايتا الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وتىرىستا تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ت م د باس حاتشىسى سەرگەي لەبەديەۆ ءسوز سويلەدى.
