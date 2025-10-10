قازاقستان پرەزيدەنتى ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى
دۋشانبە. KAZINFORM - جيىنعا قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات بىلدىرگەن قاسىم-جومارت توقايەۆ قوناقجايلىق تانىتىپ، سامميتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان تاجىك تاراپى مەن پرەزيدەنت ەمومالي راحمونعا العىس ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- تاجىكستاننىڭ تابىستى ءتوراعالىعى ۇيىمنىڭ الەۋەتىن نىعايتۋعا، كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىعىمىزدى تەرەڭدەتۋگە ۇلكەن ۇلەس قوستى. بۇل سامميت قازاقستاندا حالىقارالىق بەدەلدى ۇيىم سانالاتىن ت م د جۇمىسىنا ۇلكەن سەرپىن بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت بيىل ۇلى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعى اتالىپ ءوتىپ جاتقانىن ەسكە سالدى.
- بارلىق مەملەكەتتىڭ دامۋىنا جول اشاتىن جالپىادامزاتتىق قۇندىلىقتاردى اۋىر جاعدايدا قورعاعان اكەلەرىمىز بەن انالارىمىزدىڭ، جەڭىمپاز ۇرپاقتىڭ وشپەس ەرلىگىن قازاقستاندىقتار قاستەر تۇتادى. تمد اۋماعىندا، سونىڭ ىشىندە قازاقستاندا ايتۋلى مەرەيتوي لايىقتى دەڭگەيدە اتالىپ ءوتتى. مەرەكەلىك ءىس- شارالاردىڭ شىرقاۋ شەگى ماسكەۋ مەن بەيجىڭدە وتكەن اۋقىمدى ءارى مازمۇندى سالتاناتتى شەرۋلەر بولدى. ادامزات تاريحىنداعى ەڭ قانقۇيلى سوعىستىڭ قاھارماندارى مەن بارشا قاتىسۋشىسىن جادىمىزدا ماڭگى ساقتاۋ - مورالدىك پارىزىمىز. فاشيزمدى جەرمەن-جەكسەن ەتكەن ۇلى جەڭىسكە 80 جىل تولسا دا، وكىنىشكە قاراي، الەم سالدارى اۋىر تيەتىن جاھاندىق قاقتىعىس قاۋپىمەن تاعى دا بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. قازاقستان ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ تاريحي شىندىعىن بۇرمالاۋعا، فاشيزمدى تويتارعان ۇلى جەڭىستىڭ تاريحي ماڭىزىن تومەندەتۋگە قاتىستى ارەكەتتەرگە قارسى. حالىقارالىق قۇقىقتىڭ ىرگەسى سوگىلە باستاعانىن، قاقتىعىسقان مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەنىم دەڭگەيى ابدەن تومەندەگەنىن، كوزقاراستار قايشىلىعى كۇشەيە تۇسكەنىن، كوپجاقتى ديپلوماتيانىڭ داعدارىسقا ۇشىراعانىن، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بىتىمگەرلىك الەۋەتى السىرەگەنىن الاڭداۋشىلىقپەن قابىلدايمىز. وسىنداي گەوساياسي دۇربەلەڭدەر جاعدايىندا بارلىق قاقتىعىس فاكتورىن جويۋ ءۇشىن ت م د ەلدەرى مەن بارشا جاقتاستارىمىزدىڭ كۇش بىرىكتىرۋى وتە وزەكتى. مۇنى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن جان-جاقتى ويلاستىرىلعان ءىس-قيمىل ارقىلى شەشۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى ۇلتتار سارايىنا بارعانىن جازدىق.