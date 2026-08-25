تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءار بالاعا 55 مىڭ دوللار تولەيدى
استانا. KAZINFORM - سينگاپۋر تۋۋ دەڭگەيىنىڭ كۇرت تومەندەۋىنە بايلانىستى وتباسىلاردى قولداۋدىڭ جاڭا شارالارىن قابىلدادى. ۇكىمەت ءار بالاعا تۋعاننان 17 جاسقا دەيىن كومەك رەتىندە شامامەن 70 مىڭ سينگاپۋر دوللارىن (شامامەن 55 مىڭ ا ق ش دوللارى) ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Financial Review.
سينگاپۋر پرەمەر-ءمينيسترى لوۋرەنس ۆون حالىققا جولداۋىندا بالالارعا ارنالعان جاردەماقى مەن اتا-انا دەمالىسى جۇيەسىن قايتا قاراۋدى جاريالادى.
باعدارلاما بويىنشا ءاربىر جاڭا تۋعان سينگاپۋر ازاماتى ءبىر رەتتىك تولەم رەتىندە 10 مىڭ سينگاپۋر دوللارىن (شامامەن 7800 ا ق ش دوللارى) الادى. ۇكىمەت كەيىننەن وتباسىلارعا قوسىمشا قولداۋ شارالارىن ۇسىندى، بۇل 17 جاسقا دەيىنگى ءاربىر بالاعا شاققانداعى كومەكتىڭ جالپى سوماسىن شامامەن 70 مىڭ سينگاپۋر دوللارىنا دەيىن جەتكىزەدى.
بيلىك بالا كۇتىمى مەن مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدى قولجەتىمدى ەتۋدى، اتا-انا دەمالىسىن قولداۋدى كەڭەيتۋدى جانە وتباسىلاردىڭ تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋدى كوزدەيدى. بالالى وتباسىلارعا مەملەكەتتىك تۇرعىن ۇيگە قول جەتكىزۋدىڭ قوسىمشا مۇمكىندىكتەرى بەرىلەدى.
ۇكىمەتتىڭ ماقساتى تەك قارجىلىق كومەك كورسەتۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وتباسىلارعا قولايلى ورتا جاساۋ.
سينگاپۋردا جالپى تۋۋ كورسەتكىشى (ج ت ك) ءبىر ايەلگە شاققاندا رەكوردتىق 0,87 بالاعا دەيىن تومەندەپ كەتكەن. حالقى 6 ميلليوننان ءسال عانا اساتىن بۇل ەل وڭتۇستىك كورەيانىڭ الەمدەگى ەڭ تومەنگى 0,8 كورسەتكىشىنە جاقىنداپ كەلەدى. دەموگرافتاردىڭ پىكىرىنشە، تازا يمميگراتسيا بولماعان جاعدايدا تۇراقتى حالىق سانىن ساقتاۋ ءۇشىن 2,1 شەگى قاجەت.
بۇعان دەيىن جاپونيادا تۋۋ كورسەتكىشى ەڭ تومەن دەڭگەيگە تۇسكەنى حابارلاندى.